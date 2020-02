Meteo Italia 7 Giorni: ANTICICLONE spazza via l'inverno. TEMPESTE in Europa

METEO SINO AL 12 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Una corrente d'aria artica continua a coinvolgere l'Italia, in particolare le regioni meridionali, ma da ovest torna ad imporsi un potente campo di alta pressione che sarà in grado di dare una spallata all'irruzione fredda. Le temperature, dopo essere crollate in picchiata, risaliranno rapidamente la china e torneremo allo scenario già visto spesso in quest'inverno.

Le condizioni meteo stanno quindi migliorando definitivamente anche all'estremo Sud, stante la nuova espansione dell'anticiclone dall'Europa Occidentale, che sarà causa non solo di un periodo più stabile ma anche di un nuovo rialzo delle temperature. La sacca d'aria artica si sposterà verso levante e registreremo un cambio di circolazione con il ritorno di miti correnti oceaniche.

Il freddo di questi giorni si è manifestato attraverso un brusco calo delle temperature, ma in realtà i valori si sono semplicemente riportati prossimi alle medie del periodo. Questo fa capire l'inverno anomalo che stiamo vivendo e di come sia necessaria un'irruzione polare per avere il clima tipico di febbraio.

INVERNO DI NUOVO IN LETARGO SULL'ITALIA

La grande egemonia anticiclonica delle ultime settimane tornerà quindi in auge, dopo aver accusato solo una piccola battuta d'arresto. Il promontorio di alta pressione già venerdì assumerà di nuovo il dominio incontrastato un po' su tutta Italia, favorendo una pronta risalita delle temperature che si riporteranno su livelli superiori alla norma.

Quest'espansione anticiclonica avrà modo di trainare nuovamente correnti più miti ed umide d'origine oceanica. Il ritorno in pompa magna dell'anticiclone deriverà da una nuova accelerazione del Vortice Polare, con intense correnti zonali alle medie-alte latitudini europee laddove interverrà anche aria a tratti fredda di origine polare marittima.

Una vasta e profonda depressione nord-atlantica tenderà a lambire l'Italia tra domenica e i primi giorni della prossima settimana. Tuttavia l'anticiclone proverà a reggere e continuerà la fase mite non invernale. Ciò significa che avremo qualche disturbo in più con il passaggio della coda di veloci sistemi nuvolosi sospinti da correnti occidentali.

METEO VENERDI' 7 FEBBRAIO, PREVALENZA DI SOLE QUASI OVUNQUE

Il consolidamento dell'anticiclone assicurerà condizioni meteo quasi ovunque soleggiate sull'Italia per venerdì, ma con primi piccoli disturbi dovuti ad infiltrazioni d'aria umida. Nuvolosità medio-bassa si andrà ad addensare tra Liguria e Toscana con possibilità di qualche occasionale goccia di pioggia sulla parte del genovese e sul Levante Ligure.

Innocue nubi stratiformi raggiungeranno anche l'Umbria e l'Alto Lazio entro sera. Questo lieve peggioramento sarà da ricondurre al cambio di circolazione con le prime infiltrazioni di aria più mite ed umida da sud/ovest. Il bel tempo dominerà sul resto d'Italia con ampi spazi di sereno, salvo residui annuvolamenti innocui sul Basso Adriatico e regioni ioniche.

METEO WEEKEND, CRESCENTI DISTURBI NUVOLOSI MA SOLO LOCALI PIOGGE

Il fine settimana vedrà scorrere maggiore nuvolosità al Nord, specie sul Nord-Ovest, con piovaschi generalmente limitati alla Liguria, più probabili tra genovese. Da segnalare il ritorno di nebbie in Val Padana, in sollevamento nelle ore centrali con nubi basse. Si avrà quindi clima decisamente più umido rispetto ai giorni scorsi, con nuovo incremento del tasso d'inquinamento.

Il bel tempo reggerà al Centro-Sud, ma da domenica nubi più compatte raggiungeranno anche la Sardegna settori tirrenici, ma senza fenomeni di rilievo. Solo isolate pioviggini saranno più probabili sulla Toscana Settentrionale e localmente anche sull'ovest della Sardegna. Grigiore per l'intera giornata di domenica anche in Val Padana, tra nebbie, foschie e nubi basse.

RIALZO TERMICO, INVERNO BATTE DI NUOVO IN RITIRATA

Un po' di freddo persisterà ancora venerdì e sabato, ma soprattutto per concerne i valori minimi, mentre le temperature massime si riporteranno sopra la media, tranne che all'estremo Sud. Più limitato sarà il rialzo termico sul Nord Italia, visto il previsto arrivo di nuvolosità e di nuove nebbie che limiteranno il soleggiamento.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il dominio anticiclonico dovrebbe protrarsi non solo per tutto il weekend, ma anche per l'inizio della prossima settimana, quando però avremo a che fare con un parziale abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico. L'Italia sarà di nuovo contesa fra l'anticiclone e umide correnti atlantiche molto miti. Per eventuali cambiamenti, bisognerà attendere metà mese.

Pubblicato da Mauro Meloni

