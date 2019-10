Meteo Italia 15 giorni: Novembre FREDDO poi MALTEMPO

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 6 NOVEMBRE

Passano i giorni ma i modelli matematici di previsione sembrano voler proseguire lungo la strada della dinamicità meteo climatica autunnale.

Novembre potrebbe iniziare con un brusco calo delle temperature, probabilmente scaturente da un impulso freddo con effetti anche in termini di precipitazioni in varie zone d'Italia. Vedremo poi quali sono le differenze modellistiche principali, quel che conto sottolineare - giunti quasi a fine ottobre - è che sembra esserci sostanziale accordo su una prima settimana di novembre marcatamente autunnale.

Tendenza meteo Novembre: ARRIVA IL FREDDO? Ipotesi

Dopo il freddo, infatti, potrebbero spalancarsi le porte delle depressioni nord atlantiche. Per niente calde o miti, questo dobbiamo evidenziarlo, diciamo freddine o comunque consone al periodo al quale si sta andando incontro. La cosa interessante è che gli affondi depressionari potrebbe coinvolgere il cuore del Mediterraneo con svariate ondate di maltempo.

IL METEO A BREVE TERMINE

In questo momento abbiamo un'Italia letteralmente spaccata in due: miglioramento un po' dappertutto, eccezion fatta per le due Isole Maggiori.

Meteo per domani, domenica 27 ottobre. BEL TEMPO, ma non sulle grandi Isole

Il vortice ciclonico secondario, sviluppatosi a causa dell'onda depressionaria iberico-marocchina, in questo momento sta scivolando lentamente a sud della Sardegna. La circolazione ciclonica continua ad arrecare condizioni d'instabilità, localmente marcata, proprio tra le due Isole Maggiori.

Altrove si sta gradualmente affermando un campo di Alta Pressione che dalla Penisola Iberica si estende - ancora una volta - verso l'Europa orientale. E proprio su quest'ultima, da giorni, si registrano valori di temperatura esageratamente alti: addirittura punte di oltre 30°C (ad esempio in Romania).

Meteo 7 giorni: ANTICICLONE non durerà. Verso periodo più freddo autunnale

BRUSCO CAMBIAMENTO

Chiaramente quanto scritto in apertura dipenderà evidentemente da un cambiamento sostanziale nell'ambito della circolazione atmosferica europea.

Le Alte Pressioni dovrebbero lasciare strada da un lato a un corposo raffreddamento dell'Europa orientale, dall'altro a possenti depressioni in ingresso sull'Europa occidentale. Per quanto riguarda l'Italia, diciamo che potrebbe prevalere la seconda strada, ma come detto non dovrebbe trattarsi di miti perturbazioni atlantiche bensì di affondi perturbati sostenuti da aria relativamente fredda da nordovest.

MALTEMPO AUTUNNALE

Guardando le proiezioni modellistiche verso il 10 novembre, pur consci come sempre che l'arco temporale osservato è fin troppo ampio, il trend evolutivo sembra orientato al vero autunno. Quando parliamo di vero autunno intendiamo quell'autunno fatto di perturbazioni una appresso all'altra, di temperature in progressivo calo, di piogge, di nevicate sulle nostre montagne.

La situazione resta comunque piuttosto ingarbugliata, perché dobbiamo considerare che sull'Europa orientale arriverà comunque aria fredda o molto fredda dal Circolo Polare Artico. A seconda dei movimenti delle Alte Pressioni non possiamo escludere che il freddo riesca a raggiungerci dando luogo ai primi accenni d'Inverno.

Stiamo ragionando su ipotesi, non su certezze, questo è evidente. La nostra opinione è che si rimanga comunque su un trend estremamente dinamico sempre più orientato verso la maturità stagionale.

IN CONCLUSIONE

Autunno che sembra realmente pronto ad accelerare, autunno che potrebbe portarci anche i primi veri freddi di stagione e varie ondate di maltempo. Ecco, questa è la stagione che un po' tutti aspettano.

Pubblicato da Ivan Gaddari

