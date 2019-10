Meteo Italia 15 giorni, si va verso le BURRASCHE autunnali

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 25 OTTOBRE

Il cambiamento delle condizioni meteo climatiche avverrà in settimana e stavolta pare possa trattarsi della svolta definitiva.

Lo storico blizzard che ha colpito il Manitoba, in Canada: video meteo

I modelli matematici di previsione concordano in una pesante influenza atlantica, difatti nei prossimi giorni osserveremo un'ampia depressione islandese muoversi gradualmente verso sudest e gli impulsi perturbati punteranno con decisione il bacino del Mediterraneo.

Ciò che emerge dall'analisi modellistica è lo sviluppo di un'ampia lacuna ciclonica nel cuore del Mediterraneo, una vera e propria ferita che potrebbe condurre all'isolamento di una struttura depressionaria secondaria - goccia fredda - e conseguentemente al mantenimento del maltempo o comunque di condizioni meteo prettamente autunnali.

Meteo Estremo in Canada e Stati Uniti occidentali: i record dell'eccezionale ondata di freddo e neve

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto il cambiamento avverrà in settimana, nelle prossime 48 ore una prima perturbazione transiterà sulle nostre regioni determinando un peggioramento.

Hagibis, il ciclone dei record che ha sconvolto il Giappone

Dando un'occhiata ai modelli matematici ad alta risoluzione possiamo dirvi che le regioni coinvolte dal maltempo saranno quelle del Nord - a partire dai settori occidentali - la Sardegna e localmente i settori tirrenici.

I venti soffieranno dai quadranti sudoccidentali, in ripiegamento da Scirocco lungo l'Adriatico. Le temperature avranno una diminuzione per via di nubi e precipitazioni, mentre potrebbero guadagnare temporaneamente qualche grado sui settori adriatici.

Tendenza meteo lungo termine: l'Autunno fa sul serio

L'IPOTESI MALTEMPO

Dovrebbe trattarsi di un primo peggioramento, difatti l'ampia saccatura innescata dalla depressione islandese dovrebbe evolvere con più decisione verso levante.

Autunno e fenomeni meteo violenti: il legame

Sul finire della settimana potrebbe aprirsi una fase di maltempo più consistente, maltempo che stavolta andrebbe a coinvolgere un po' tutte le regioni e verrebbe accompagnato da una diminuzione delle temperature piuttosto vivace.

In virtù del calore presente sul Mediterraneo non escludiamo locali fenomeni violenti, quindi temporali, grandinate e raffiche di vento. Tra l'altro, lo ripetiamo, pare che possano crearsi le condizioni ideali per l'isolamento di una goccia fredda in quota. Il ché, ovviamente se confermato, darebbe luogo a una fase di brutto tempo duraturo.

Meteo Italia: ecco l'AUTUNNO, trend MALTEMPO

ADDIRITTURA FREDDO

Proiettandoci oltre, direzione fine mese, resta in piedi l'ipotesi di un'irruzione fredda fin sul Mediterraneo. Freddo che arriverebbe dall'Europa nordorientale e che potrebbe significare un prematuro assaggio d'Inverno in varie zone del vecchio continente.

E' prematuro ipotizzare un coinvolgimento più o meno diretto delle nostre regioni, ma le dinamiche bariche in divenire sembrano suggerire un interessamento anche del Mediterraneo. In base ad altre analisi che abbiamo effettuato possiamo dirvi che uno scambio meridiano così pronunciato, prima che il Vortice Polare mostri la sua classica vigoria autunnale, potrebbe tranquillamento starci.

IN CONCLUSIONE

Stiamo procedendo spediti verso l'Autunno, il vero Autunno. Non che sino a questo momento sia mancata la dinamicità tipica di questa stagione, ma ora è giunto il momento che le grandi piogge tornino a farci visita.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina