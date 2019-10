Meteo Italia 15 giorni, OGNISSANTI a rischio maltempo

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 2 NOVEMBRE

I modelli matematici di previsione, giustamente, mostrano per i primi di novembre scenari meteo climatici differenti da un giorno all'altro.

Il comune denominatore sembra essere rappresentato dal maltempo, questo va detto, ma si sta cercando di pesare l'eventuale influenza dell'Oceano Atlantico piuttosto che dell'irruzione d'aria fredda che potrebbe colpire l'Europa orientale.

A rigor di logica, considerando il periodo, sarebbe più probabile la prima soluzione e quindi nuove ondate di maltempo provenienti da ovest. Ma considerando tutta una serie di elementi che esulano dalla sola interpretazione modellistica dobbiamo ribadire la possibilità che il freddo riesca a raggiungere il cuore del Mediterraneo.

IL METEO A BREVE TERMINE

In questo momento stiamo osservando con particolare attenzione ciò che accade a ovest del nostro Paese, quindi sulla Penisola Iberica.

L'affondo depressionario nord atlantico è in atto e quale risposta abbiamo un afflusso d'aria caldo umida africana su gran parte del nostro Paese. Solo il Nord, segnatamente i settori occidentali, continuano ad essere preda di una circolazione ciclonica che provoca piogge a carattere torrenziale.

Situazione che è destinata ad evolvere verso un ulteriore peggioramento sempre nelle stesse zone, con l'aggiunta probabilmente di Sardegna, Toscana e in un secondo momento della Sicilia. Peggioramento che prenderà spunto dall'isolamento della goccia fredda afro mediterranea, attesa in isolamento attorno ai mari sardi.

LO STEP SUCCESSIVO

Non appena avremo l'isolamento della goccia fredda, sulla Penisola Iberica prenderà piede un netto miglioramento, indotto da un'Alta Pressione che a quanto pare dovrebbe spingersi sull'Europa centro occidentale.

Si creerà così un muro di sbarramento alle perturbazioni atlantiche e contestualmente si metterà in movimento un'imponente massa d'aria fredda verso l'Europa orientale. Qui si arriverà a quella situazione descritta in apertura, ovvero il freddo potrebbe intraprendere la via del Mediterraneo qualora il blocco anticiclonico dovesse permanere nella posizione suddetta.

La tenuta del blocco dipenderà dall'Atlantico, difatti secondo taluni modelli matematici pare che una nuova depressione sia in grado di introdursi per l'ennesima volta proprio sulla Penisola Iberica.

OGNISSANTI

Due soluzioni, quelle descritte, evidentemente contrapposte ma che potrebbero produrre il medesimo risultato: maltempo.

Guardando le mappe dei primi di novembre possiamo dirvi che sia il modello americano GFS sia il modello europeo ECMWF propendono per un'ondata di maltempo di una certa consistenza. Maltempo di chiaro stampo autunnale, che potrebbe far calare sensibilmente le temperature e riproporci precipitazioni localmente intense.

Perde un po' di consistenza l'ipotesi riguardante il coinvolgimento diretto ad opera dell'aria fredda artica, ma attenzione perché le sorprese potrebbe essere sempre dietro l'angolo.

IN CONCLUSIONE

Ci vorrà molta pazienza e ci vorranno ancora diversi giorni prima di riuscire ad avere un'idea più chiara su quel che potrebbe accadere a cavallo tra fine ottobre e i primi di novembre. Noi saremo qui, pronti a fornirvi tutte le novità del caso.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina