Meteo Italia 15 giorni con irruzioni fredde in successione

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 20 NOVEMBRE

Analizzando i modelli matematici del mattino emerge un trend meteo climatico orientato decisamente la freddo. Il Mediterraneo dovrebbe ricevere, da qui al 20 di novembre, tutta una serie di irruzioni di masse d'aria fredda di origine polare.

Meteo esplosivo per martedì 12: rischio "URAGANO MEDITERRANEO". Conseguenze

L'ingresso di tali masse d'aria dovrebbe alimentare, pressoché costantemente, vortici ciclonici forieri di maltempo. A tal proposito abbiamo osservato, con molta attenzione, sia le proiezioni relative alle precipitazioni sia quelle riguardanti le temperature.

Ciò che è importante evidenziare è che tutti i principali modelli sono orientati verso un periodo estremamente propizio alle piogge e alle nevicate, a tratti abbondanti, idem per quel che concerne le temperature destinate a mantenersi per lunghi tratti inferiori alle medie climatiche di riferimento.

Meteo Sud Italia: RISCHIO FENOMENI SEVERI

IL METEO A BREVE TERMINE

Il weekend, ad esempio, sarà segnato dall'arrivo di un'altra irruzione. In questo momento fa già freddo, ve ne sarete sicuramente accorti, anche se non ovunque allo stesso modo. L'aria fredda sta entrando principalmente sui mari di ponente tant'è che fa più freddo nelle regioni occidentali centro settentrionali.

La Corrente del Golfo indebolita rapidamente: è allarme per il clima europeo

L'irruzione di domenica andrà seguita con molta attenzione non tanto per via delle temperature, quanto per il fatto che darà luogo all'approfondimento di un vortice depressionario a ridosso della Sardegna. Vortice che poi, scivolando verso sudest a inizio settimana, dovrebbe approfondirsi "pericolosamente".

A tal proposito dobbiamo dirvi che i modelli matematici a più alta risoluzione lasciano intendere un'ondata di maltempo davvero severa, una di quelle ondate di maltempo che potrebbe portare piogge torrenziali in alcune regioni d'Italia. E quindi, probabilmente, criticità idrogeologiche.

INVERNO

Guardando le mappe a nostra disposizione possiamo tranquillamente affermare che gli scenari prospettati somigliano all'inverno.

L'Alta Pressione delle Azzorre, confermando quanto scritto nei precedenti approfondimenti, si andrà a posizionare molto probabilmente tra la Penisola Iberica e il Regno Unito. In questo modo non farà altro che facilitare lo scivolamento di masse d'aria fredda verso il cuore del Mediterraneo, che nel frattempo rimarrà sede depressionaria.

Il maltempo continuerà a portare piogge, ma anche abbondanti nevicate sui rilievi. Le temperature, come detto in apertura, dovrebbero gravitare spesso al di sotto delle medie stagionali di riferimento.

NOVEMBRE SEGNATO

Ormai siamo proiettati verso l'ultima decade di novembre e come detto anche ieri, la situazione non dovrebbe cambiare più di tanto.

Non per quanto riguarda le precipitazioni, che dovrebbero continuare a interessarci, qualcosa potrebbe cambiare eventualmente lato temperature in quanto lo spostamento dell'Alta Pressione verso le Azzorre potrebbe facilitare la riapertura della porta atlantica con ingresso di correnti meno fredde oceaniche.

Movimenti ovviamente che andranno valutati come si deve, non è detto che il cambiamento sia così importante e non è detto che il freddo abbandoni definitivamente le nostre regioni. Guardando attentamente le dinamiche atmosferiche ci sono tutti i presupposti affinché continuino ad arrivare masse fredde da nord.

IN CONCLUSIONE

Autunno che si sta letteralmente vestendo d'inverno, un autunno che sembra voler anticipare una stagione - quella fredda - davvero coi fiocchi. Ma ad oggi, come potrete intuire, è prematuro catapultarsi già nell'inverno.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina