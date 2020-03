METEO invernale STOP: 30 gradi a Marzo e NEVE ad Aprile

Un inverno orribile, un meteo anonimo e ripetitivo: quante occasioni perse! Aumentano e non poco i rimpianti per non aver vissuto la stagione invernale come si deve, ma aver sopportato due mesi di alte pressioni decisamente troppo ingombranti.

Ora che la musica è cambiata e la neve ha toccato fin il fondovalle (e imbiancato a meraviglia le nostre Alpi e i nostri Appennini), ci sono numerosi rimpianti su quello che sarebbe potuta essere la stagione invernale senza quei maledetti anticicloni. E invece niente, siamo qui a fare cronaca di un meteo freddo e talvolta nevoso...in marzo!

Sappiamo che in questo mese non mancano certo le occasioni invernali, ma al tempo stesso il sole quando esce scalda ed è facilissimo superare i 12-15°C, fondendo in frettissima l'eventuale neve caduta al piano. C'è da dire, però, che l'assenza di fasi meteo troppo miti (lo zero termico è quasi invernale) fa sì che le nostre Alpi siano ancora cariche di neve, e in parte lo siano anche gli Appennini.

Cosa ci aspetta nei prossimi periodi? Il tempo continuerà a essere variabile e donatore di spunti interessanti, le alte pressioni poco ingombranti e le temperature in linea con il periodo. Insomma, marzo sta facendo marzo, senza anticipi d'estate, che sarebbero molto gravi per la nostra fauna. Già quest'ultima è stata sballottata non poco con i 27 gradi di febbraio (!!) sul Piemonte e sulla Sardegna, non è opportuno che faccia già caldo. Tempo al tempo, per le tintarelle e le canottiere c'è ancora tempo e vi ricordo, gentili lettori, che l'estate è la stagione che "Non delude mai", dove negli ultimi anni ha sempre fatto caldo (o molto caldo!), con temperature spessissimo ben al di sopra dei 30 gradi.

Adesso è giusto che ci siano fasi meteo nevose, piovose e fredde, tra qualche mese sarà tempo di anticicloni e brevi passate temporalesche. Eppure, ciò che inizia a turbare è la successiva parte della Primavera, dove potrebbe tornare in azione l'effetto del Vortice Polare.

Il Vortice Polare potrebbe attivare

