Meteo INVERNALE ormai prossimo: VORTICE POLARE in espansione

Il meteo invernale continua essere influenzato dal Vortice Polare che continua a roteare su se stesso fortissimo quasi a tutte le quote. Le proiezioni meteo a lungo termine prospettano dei cambiamenti abbastanza importanti, in quanto l'area del Vortice tenderà a generare delle anse verso sud, che sono causa di ondate di maltempo sparse lungo il nostro Emisfero.

Più avanti nei giorni, il Vortice Polare tenderà a divenire ancora più intenso ed aumentare il numero di anse verso sud, incrementando le aree interessate dal maltempo e freddo. Non siamo ancora in quella fase che precede lo Split Polare, tuttavia il Vortice Polare potrebbe spingersi con le sue aree di bassa pressione molto a sud. Ed è quello che potrebbe succedere tra circa una settimana in Europa, questo è ciò che emerge dai principali modelli matematici di previsione.

Tale fenomeno potrebbe causare maltempo diffuso su molte aree d'Europa, con un deciso abbassamento della temperatura, ma tuttavia non si dovrebbe verificare un'ondata di gelo. Questa in Europa giunge solitamente dalla Russia, ovvero dalla Siberia e si estende verso ovest. Avviene solitamente a seguito di un cambio di circolazione del Vortice Polare, influenzato da complesse circolazione atmosferica.

Le linee di tendenza meteo propongono l'espandersi anche verso l'Europa dell'influenza del Vortice Polare, e potrebbe in ridurre l'intensità e imponenza dell'alta pressione, disturberebbe sensibilmente il suo dominio praticamente incontrastato da tre settimane, e l'Italia potrebbe essere coinvolta anche direttamente con il transito di aree di bassa pressione e perturbazioni a carattere freddo.

Se la previsione espressa dai maggiori modelli matematici fosse confermata, avremmo una fase meteo di tipo invernale, con maltempo e nevicate a quote molto basse. Al momento non è possibile definire la quota neve, possiamo solo fare delle ipotesi, ma al momento ci sembra abbastanza azzardato esprimerle pubblicamente in una previsione da confermare nella sua interezza.

Di certo l'evento atmosferico che stiamo descrivendo avviene verso quel periodo che è indicato come il più freddo dell'anno, questo vuol dire che a parità di fasi di freddo relativo avvenute a dicembre, quando si ebbero nevicate al Nord Italia, nel mese di gennaio la neve cadrebbe a quote più basse perché dovrebbe fare più freddo. Ma questa al momento è solo una teoria.

Il meteo invernale in Italia non è di certo quello che stiamo vedendo negli ultime settimane, ma neppure quello che viene indicato solitamente da parecchi lettori. Per l'Italia è una stagione dove si alternano periodi di freddo e fasi decisamente più miti. Si hanno precipitazioni copiose nelle regioni centro-meridionali e le Isole Maggiori, ma soprattutto al Sud Italia dove c'è il massimo di piovosità dell'anno, mentre al Nord Italia le precipitazioni sono - per statistica - generalmente assai modeste. Gennaio per questa parte d'Italia è il mese con le minori precipitazioni dell'anno.

Inoltre, ancora una volta di anomalo c'è che Italia e vari paesi europei sono interessati da temperature superiori alla media. Questa condizione viene un po' attutita dalle aree pianeggianti dove si verificano nebbie e inversioni termiche.

Ma in una visione d'insieme, l'anomalia termica positiva europea è amplissima

Le possibili tendenze meteo di cui vi stiamo mettendo al corrente, andrebbero a limitare le medie estremamente fuori scala verso l'alto questo periodo di questo periodo dell'anno, dopo che anche il mese di dicembre è stato il più caldo da vari decenni.

Si fatica sempre a parlare di freddo, in quanto c'è sempre il grosso rischio che la previsione venga poi smentita, in quanto da molto tempo ormai prevale l'anomalia climatica con temperature superiori alla media.

Ed è questo che poi genera anche fenomeni meteo intensi e anomalie climatiche considerevoli, ad esempio le intemperie che si sono avute nel maggio 2019, con la neve sino a bassa quota (si ebbe un'anomalia climatica tardiva del Vortice Polare), oppure le ondate di calore estenuanti della scorsa estate, che hanno portato la temperatura in alcune regioni d'Europa oltre ogni valore registrato in precedenza.

Tutto ciò è meteo estremo.

Ben sappiamo che molti lettori non sono d'accordo su questo concetto validato ampiamente da tutti gli scienziati del Mondo. Ma è un'illusione, una speranza che il clima torni ad essere quello di una volta. Il clima, però è sempre cambiato, anche senza influenze antropiche.

Eppure tali cambiamenti climatici estremizzano anche le ondate di freddo. Lo abbiamo visto negli ultimi anni in varie aree del Pianeta. Quando succederà all'Europa ciò non lo sappiamo.

Vorremo però citare l'ondata di gelo di estrema intensità che si ebbe tra la fine di febbraio, ma soprattutto nei primi giorni di marzo del 2018, quando Europa fu invasa d'aria gelida proveniente dalla Siberia. Eppure eravamo anche allora in quella fase climatica chiamata riscaldamento globale.

Quello che spesso vogliamo evidenziare è che il riscaldamento globale non esclude la possibilità di avere ondate di gelo, bensì aumenta la temperatura media.

Il concetto non è così complicato: l'aumento della temperatura media comporta molte più giornate con valori termici sopra la norma, fenomeni meteo estremi, mentre limita a tempi più brevi le fasi di freddo che possono essere anche di estrema entità.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

