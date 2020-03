METEO invernale, FREDDO e NEVE punteranno ancora l'Italia. Ecco i dettagli

Siamo reduci dal freddo russo, che ora si è completamente stemperato. L'Italia ritrova un clima più mite, ancora instabile per un vortice ciclonico duro a morire. Gli occhi sono però puntati all'inizio della prossima settimana, quando si è attende una nuova incursione d'aria fredda stavolta di provenienza artica.

La situazione appare totalmente capovolta, rispetto all'andamento meteo che avevamo visto sino al 20 marzo. Come sappiamo, tutto l'inverno era trascorso in assenza di irruzioni fredde e con mitezza eccezionale in tutta Europa, a causa di un Vortice Polare troppo forte.

Aprile travestito da inverno. FREDDO ARTICO punterà di continuo l'Europa

Il gelo è rimasto accumulato alle latitudini polari e ora ha una valvola di sfogo verso l'Europa, a causa di un cambio di scenario. Registriamo infatti l'indebolimento del Vortice Polare e la risalita di un'area di alta pressione sull'Atlantico Settentrionale.

L'evoluzione meteo resterà quindi propizia per nuove ingerenze fredde di natura artica. Tra domenica e i primi giorni della prossima settimana verrà veicolata una nuova discesa fredda artica dalla Scandinavia verso l'Europa Centro-Occidentale e l'area baltica.

Meteo WEEKEND primaverile IN CASA, poi tornerà FREDDO invernale

La colata artica andrà a scorrere lungo il bordo orientale dell'anticiclone sbilanciato sul Nord Atlantico con massimi di pressione posizionati tra Irlanda e Islanda. Ci saranno condizioni rigide invernali in un'ampia porzione dell'Europa Centro-Settentrionale.

Parte di quest'aria fredda punterà anche la nostra Penisola tra lunedì e martedì colpendo essenzialmente il Nord Italia con un brusco calo termico. Questo flusso freddo verrà risucchiato dal formarsi di un vortice ciclonico tra il Mar Ligure ed il Golfo del Leone.

Ci sarà un peggioramento probabilmente su tutto il Centro-Nord dell'Italia, con la possibilità di rivedere la neve a quote basse sulle regioni settentrionali, in virtù dell'ingresso freddo. Non è escluso che la neve possa spingersi fin sulla Val Padana occidentale, se venisse confermato un'irruzione fredda così ficcante.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

