Meteo bruscamente INVERNALE, ci siamo: durata

Un meteo ormai impazzito sull'Italia ci propone un brusco passaggio da una sorta di primavera inoltrata ad una fase di vero inverno. Detta così sembrerebbe di essere a fine marzo o a inizio aprile, ed invece siamo solo al 5 di febbraio.

Dopo un lunedì e parte di martedì con ancora un contesto non certo invernale, ecco che la giornata di oggi ci proporrà un meteo sicuramente più adatto al calendario. Le attese fredde correnti di Tramontana stanno ormai dilagando su tutto il Paese anche se i maggiori effetti continueranno a farsi sentire soprattutto sul medio e basso Adriatico e su alcuni tratti del Sud.

Meteo Europa: più freddo e neve. E in Italia? Conseguenze

Nelle prossime ore dunque, ci attendiamo ancora delle piogge e delle nevicate a tratti anche a bassa quota tra l'Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Basilicata e su alcuni tratti della Calabria centro settentrionale fino al nord della Sicilia.

Sul resto del Paese invece, il quadro meteorologico si manterrà decisamente più soleggiato anche se in un conteso assai ventoso e più rigido sul fronte termico.

Burrasca invernale! Venti in ulteriore rinforzo sull'Italia, mareggiate

Nel corso della giornata la situazione andrà poi migliorando sulle zone interessate dal maltempo ed entro sera i fenomeni si saranno quasi totalmente attenuati.

Attenzione comunque ai forti venti che soffieranno soprattutto lungo il lato adriatico e sull'area ionica dove i mari tenderanno a divenire agitati con anche qualche possibile mareggiata sulle coste più esposte. Brusco calo termico su tutta l'Italia.

Meteo 7 Giorni: FREDDO POLARE e NEVE, ma l'INVERNO sarà solo una parentesi

E' arrivato dunque l'inverno? La domanda è sicuramente lecita ma la risposta non soddisferà certo gli amanti del freddo e della neve in quanto pare ormai certo come la stagione nemmeno in questo frangente riuscirà a rientrare nella normalità. Insomma, la risposta è un secco no e a conferma di questo, ecco che già da giovedì l'alta pressione tornerà gradualmente protagonista sul Bel Paese con il ritorno alla stabilità atmosferica unita ad un nuovo e generale aumento delle temperature massime.

Continuerà invece a fare più freddo di notte soprattutto al Centro-Nord dove le temperature si manterranno di qualche grado sotto lo zero con estese gelate.

Meteo Italia sino al 16 Febbraio, segnali d'INVERNO. Possibile FREDDO

Pubblicato da Piero Luciani

