Meteo inizio PROSSIMA SETTIMANA con rilevanti novità

Situazione ed evoluzione: in Italia fa acqua ormai da tutte le parti, colpita inesorabilmente in lungo e in largo da un ostinato flusso di correnti umide atlantiche foriere di perturbazioni no-stop, che continuano a provocare intense fasi di maltempo.

Dopo l'ennesimo weekend sotto forti piogge su molte regioni del Paese, ecco che con l'inizio della PROSSIMA SETTIMANA si intravedono alcuni spiragli di miglioramento su scala generale.

Nonostante la porta le correnti dell'Atlantico rimarrà ancora spalancata, un effimero aumento pressorio in sede mediterranea, sarà sufficiente per indebolire i nuovi fronti perturbati in viaggio da ovest verso l'Italia.

Vediamo in sintesi cosa ci attende per i primi tre giorni della prossima settimana.

Partiamo ovviamente da lunedì 25 Novembre quando il forte maltempo del weekend precedente abbandonerà molto in fretta il Sud Italia, lasciando dietro di sé solo alcuni residui rovesci sull'est della Sicilia e sulla Calabria centro meridionale.

Altrove avremo una spiccata variabilità ma le precipitazioni saranno quasi assenti salvo qualche fenomeno di passaggio sull'area alpina occidentale.

Attenzione invece alla nebbia che potrà interessare molte zone di pianura del Nord, e localmente le valli interne del Centro.

Martedì transiterà una nuova perturbazione la quale sarà parzialmente attenuata dall'aumento della pressione atmosferica.

Tuttavia il meteo ci riserverà comunque nuove piogge essenzialmente sul Nordest, la fascia tirrenica del Centro e su alcuni tratti dei rilievi del Sud. Non si attendono comunque fenomeni particolarmente intensi.

Tempo più asciutto con anche qualche generosa occhiata di sole sul Nordovest (nebbie permettendo in Valle Padana), la Sardegna, gran parte della fascia adriatica del Centro e sul resto delle regioni meridionali.

Mercoledì la pressione atmosferica subirà un ulteriore aumento al Centro Sud Italia, dove il meteo tornerà decisamente più tranquillo e soleggiato a parte qualche nube di passaggio sui rilievi e l'area tirrenica.

Ma il flusso umido ed instabile atlantico continuerà a colpire il Nord Italia, dove la giornata sarà destinata a trascorrere sotto uno spesso tappeto di nubi con anche parecchie piogge, distribuite in particolare su Alpi, Prealpi, Nord ovest e rilievi del Nordest. Tornerà la neve sui rilievi, ancora non a quote basse.

Più asciutto invece il tempo sull'Emilia Romagna e il basso Veneto.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

