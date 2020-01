Meteo inizio febbraio: grande ondata di caldo su Penisola Iberica e Francia, molto mite anche in Italia

PREVISIONI METEO: i primi giorni del mese di febbraio sono solitamente i più freddi dell'anno, sia in Italia che nel resto d'Europa, tuttavia quest'anno la situazione pare invertirsi a causa della rimonta di un cuneo di alta pressione di origine africana.

Sarà una situazione temporanea in quanto, successivamente, i modelli matematici prevedono l'arrivo di un'irrruzione di aria fredda, tuttavia i primi giorni del mese vedranno delle temperature insolitamente elevate sull'Europa occidentale, in particolare sulla Penisola Iberica e la Francia, ma anche in Italia non mancheranno le temperature mitissime.

Il Centro Meteo Europeo prevede, per il giorno 3 febbraio, delle temperature massime in Francia meridionale che supereranno la soglia dei 20 gradi con punte anche di 23-24 gradi.

Il giorno 4 febbraio dovrebbe vedere delle temperature massime molto miti su tutto il territorio francese, e non solamente su quello meridionale, la soglia dei 20 gradi potrebbe essere superata anche sulla Francia centrale.

In gran parte della Penisola Iberica le temperature supereranno i 20 gradi, con punte che potrebbero arrivare a 25 gradi su Portogallo e Spagna meridionali.

Anche in Italia si potrà arrivare a temperature attorno ai 20 gradi tra sud Sardegna, Sicilia e Calabria orientali e nelle piane tra Puglia e Basilicata.

Solamente nei giorni successivi le temperature si abbasseranno notevolmente e le minime raggiungeranno valori al di sotto dello zero su gran parte del territorio francese ed anche nelle zone centrali della Penisola Iberica. Tornerà freddo anche in Italia.

Pubblicato da Giovanni De Luca

