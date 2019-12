Meteo inizio anno: le prime novità

Nelle tendenze meteo a medio e lungo termine non si intravede una figura predominante che possa condizionare il tempo per molte regioni italiane: dopo l'irruzione fredda di questi giorni che sta interessando le regioni centro-meridionali (in particolar modo quelle adriatiche), l'Italia farà parte di una specie di terra di nessuno, dove non ci saranno fronti organizzati che porteranno forte maltempo nel tempo stesso non ci sarà alcuna figura di alta pressione particolarmente stabile.

Il meteo quindi sarà abbastanza piatto, senza grandi scossoni, con grande probabilità almeno fino a capodanno.

Poche novità nei prossimi giorni, a parte un debolissimo fronte per l'ultimo dell'anno.

Le uniche aree soggette a un po' di precipitazioni molto deboli e a nuvolaglie intermittente saranno quelle occidentali, le quali potrebbero essere coinvolte da un debolissimo fronte in isolamento tra Sardegna e Corsica: ne conseguirà che, oltre alle due regioni appena citate, cieli grigi e uggiosi potrebbero interessare il Tirreno settentrionale in parte il Nord-Ovest. Nulla a che vedere ovviamente con tutti i fronti che ci sono stati in questo mese, ma potrebbero disturbare i cieli sereni.

Tendenza per i primi giorni del 2020: palude barica, con tempo piuttosto monotono, a causa di un anticiclone poco convinto.

E per i primi giorni del 2020 cosa succederà?

Non ci dovrebbero essere grandi scossoni, poiché l'Italia continuerà a essere in un braccio di ferro tra correnti settentrionali molto fredde sui Balcani e anticiclone azzorriano ben strutturato su Penisola Iberica e Francia.

Continuate a seguire i nostri aggiornamenti meteo quotidiani al fine di avere maggiori informazioni nei prossimi periodi.

