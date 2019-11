Meteo: inizia un WEEKEND in parte piovoso. FORTE NEVE su Alpi

Evoluzione meteo: seppur in modo non certo uniforme, il maltempo continua a flagellare molte regioni del nostro Paese. Anche in queste ultime 24 ore infatti, sono stati numerosi gli eventi piovosi che hanno principalmente investito il Centro, il Nord d'Italia, la Sardegna e la Campania.

La situazione meteo generale è ben lungi dal tornare tranquilla, ed anche nel corso di questo inizio di WEEKEND il quadro meteorologico continuerà a fare i capricci.

GRANDI NEVICATE sulle Alpi, la NEVE è arrivata anche a bassa quota

Quello di oggi infatti sarà un sabato ancora piuttosto bagnato per tutto il Sud, l'area tirrenica del Centro fino alla Liguria di Levante. Ombrelli aperti su queste zone in quando si manterrà elevato il rischio di piogge e temporali.

Meglio andranno le cose invece al Nord e su alcuni tratti del versante adriatico centrale, specie su Marche, Umbria e Abruzzo.

Meteo Italia 15 giorni BURRASCOSO, quasi da Inverno anticipato

Permane il rischio di nebbia, soprattutto in banchi, durante la notte e la prima parte del mattino sulla pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro.

La persistenza dei venti forti di Libeccio che sull'area tirrenica manterranno i mari piuttosto agitati specie attorno alle isole maggiori.

Meteo 7 giorni: MALTEMPO non si ferma, nuove PERTURBAZIONI. PIOGGIA e NEVE

Sul fronte delle temperature non si avranno particolari scossoni al Centro e al Nord Italia, salvo qualche timido aumento sulla Val Padana, laddove si avranno parziali schiarite. Caleranno di qualche grado invece al Sud.

Meglio andranno le cose all'inizio della domenica quando al mattino avremo una maggior prevalenza di schiarite soprattutto al Centro Nord, anche se la nebbia sarà altamente probabile sulla Val Padana e ancora una volta nelle vallate più interne del Centro.

Cronaca di un Inverno che sta per cominciare

Qualche piovasco residuo potrà bagnare la fascia più meridionale tirrenica specie le coste campane e calabresi.

Ma questa tregua dal maltempo sarà tuttavia bruscamente interrotta dall'arrivo di nuove piogge che colpiranno tra il pomeriggio e la sera la Sardegna ad iniziare dai settori ovest.

PREVISIONI DEL TEMPO per domani, sabato 9 novembre. Ancora piogge sparse

Una nuova perturbazione infatti, raggiungerà l'Italia e nel corso della notte successiva, e nella giornata di lunedì sarà accompagnata dalla formazione di un vortice di bassa pressione sul basso Tirreno.

Sarà il preludio ad un peggioramento che colpirà lunedì soprattutto il Nordovest, tutta l'area Tirrenica, la Sardegna ed in seguito al Sicilia e la Calabria.

Meteo ITALIA: l'AUTUNNO visto dalla corrente a getto

Un cenno alla neve. Con il calare della temperatura, la neve al Nord Italia potrebbe localmente spingersi fin sino i 1000 metri di quota. Neve a quote prossime ai 1400/1500 metri sono è attesa nell'Appennino settentrionale. Per ora, la quota neve risulterà ancora elevata nel resto d'Italia.

Un altro aspetto non trascurabile sono i temporali, i quali potrebbero essere anche intensi ed accompagnati da grandine. In genere si tratterà di grandine sottile, ma in alcune circostanze cadrà abbondante. Inoltre, in alcune aree di costa si potranno verificare le trombe marine, innocue per l'entroterra, da non confondere con tornado o trombe d'aria. In merito a ciò, le raffiche di vento dei temporali potrebbe causare localmente danni, come è avvenuto questi giorni, ma non si tratta di trombe d'aria.

Meteo Nord Italia: dalla siccità alle PIOGGE ECCESSIVE

Se tutto sarà confermato sarà l'inizio di un nuovo severo peggioramento delle condizioni atmosferiche del quale tuttavia ci occuperemo più dettagliatamente nei prossimi editoriali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina