Meteo influenzato da Bassa Pressione Dennis

Le nubi che hanno raggiunto il Nord Italia soprattutto nella seconda parte della domenica sono i segnali che l'alta pressione non gode più di ottima salute. Nonostante continueremo ad essere sotto la sua influenza con un meteo tutto sommato non certo perturbato, deboli infiltrazioni d'aria umida porteranno qualche disturbo nella giornata di oggi e in parte anche in quella di MARTEDÌ.

Nelle prossime ore infatti, nubi sparse saranno presenti su gran parte delle regioni del Nord fino all'alta Toscana. Deboli piogge potranno cadere sulla Liguria, in Lombardia, sull'Ovest Emilia fino al Friuli Venezia Giulia. Deboli nevicate imbiancheranno i rilievi alpini seppur a quote piuttosto alte.

Attenzione anche alla nebbia la quale, seppur in fase di dissolvimento col passare delle ore, potrà ancora causare qualche problema sulla Val Padana.

Un po' di nubi le troveremo in passaggio anche sulle coste tirreniche del Centro ma con prevalenza di ampie schiarite, mentre sul resto del Paese il meteo si manterrà decisamente stabile in un contesto ben soleggiato.

Anche martedì l'aria umida continuerà a provocare qualche noia sul fronte delle nubi che si concentreranno soprattutto sulla Val Padana e su alcuni tratti del Centro specie tra la Toscana, le Marche e l'Umbria. Deboli piogge saranno possibili sul Levante ligure, sulle coste nord della Toscana e ancora una volta sul Friuli Venezia Giulia.

Una maggior nuvolosità sarà presente anche su tutta l'area tirrenica fino alla Campania e alla Calabria. Qui tuttavia non ci sarà bisogno dell'ombrello. Più sole invece sul resto del Sud e sulle due Isole Maggiori a parte deboli addensamenti sul nord della Sardegna.

Sul fronte delle temperature non ci saranno grossi scossoni con valori termici sempre superiori alla media del periodo specialmente sul mezzogiorno e su alcuni tratti del Centro specie sul lato adriatico.

Dalla serata di martedì è atteso un rinforzo dei venti più freddi dai quadranti nord-orientali preludio ad un parziale cambio della circolazione atteso tra mercoledì e giovedì quando arriveranno delle piogge al Centro-Sud, un generale rinforzo dei venti ed un calo delle temperature su gran parte del Paese. Ma di questo ce ne occuperemo in altra sede.

