Meteo in PEGGIORAMENTO, giù TEMPERATURA anche di oltre 10 gradi

Evoluzione meteo: c'è chi dirà finalmente, che chi invece non sarà molto felice in merito a quanto sta per proporci l'atmosfera. Il quadro meteorologico generale infatti è in procinto di subire una vera e propria svolta. Dal caldo eccessivo di questi giorni passeremo infatti ad una situazione ben diversa. Insomma, l'Italia si appresta a subire un deciso peggioramento e con temperature che subiranno un vero crollo. Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa ci aspetta per i prossimi giorni.

Iniziamo dalla giornata di oggi quando i cieli delle regioni settentrionali si faranno decisamente più cupi e nel frattempo cadranno piogge sparse in graduale trasferimento verso le zone nord della Toscana. Nel corso della serata e della prossima notte, cominceranno a soffiare venti freddi di Bora sul Nordest, annunciando così l'arrivo di un ulteriore peggioramento.

EVOLUZIONE METEO: prima FREDDO poi GRANDI PIOGGE

Mercoledì 30 pioverà ancora sulle regioni settentrionali seppur in forma meno rilevante. La situazione andrà invece peggiorando soprattutto al Centro dove arriveranno forti piogge e alcuni temporali come in Toscana, nelle Marche, a seguire verso l'Umbria, il Lazio e l'Abruzzo. Qualche pioggia bagnerà anche la Sicilia specie nel pomeriggio. Tempo migliore invece sulla Sardegna e al Sud, in particolare nella prima parte del giorno. Calano bruscamente le temperature al Centro Nord.

Giovedì 31 il maltempo e l'aria fredda si sposteranno anche verso sud e sulla Sardegna. Il meteo sarà assai capriccioso nella notte in Sardegna, ma in rapido movimento del maltempo verso il basso Tirreno e le aree del Sud. Meglio la situazione al Nord ed in seguito anche sulle regioni centrali.

Meteo Centro-Sud Italia: piove poco e male

Venerdì ancora piogge e qualche temporale si concentreranno fra le Sardegna, il Lazio e su gran parte delle regioni meridionali. Il meteo resterà ancora variabile invece sul resto d'Italia ma in un contesto più asciutto. Farà decisamente più freddo ovunque

Se tutto verrà confermato, anche nel corso del fine settimana il meteo sarà destinato a subire un nuovo e deciso peggioramento a causa di una perturbazione nord atlantica.

Meteo Italia 15 giorni, verso l'Autunno: MALTEMPO, FREDDO, la NEVE

Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori conferme.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Meteo 7 giorni: ecco la PERTURBAZIONE con crollo della temperatura

Pubblicato da Piero Luciani

