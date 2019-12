Meteo in nuovo peggioramento, acuto nel Nord Italia: dettagli

Le condizioni meteo sono cambiate queste ore, già da stanotte si sono verificate le prime precipitazioni sul settore nord-occidentale, con neve anche sotto gli 800 m di quota. Sta transitando una nuova perturbazione, è in atto un peggioramento delle condizioni meteo causato annunciato in precedenza.

La nuova perturbazione interesserà soprattutto le regioni settentrionali con precipitazioni che tratti potrebbero assumere anche forte intensità, con accumuli nelle ventiquattr'ore anche maggiori ai 50 mm.

Meteo Nord Italia con tormente di neve le prossime ore, vediamo dove

Oggi è il 1° dicembre 2019, inizia l'inverno meteorologico. Come abbiamo più volte detto, il suo avvento è circa tre settimane precedente a quello astronomico che accade poco prima di Natale.

La circolazione atmosferica su vasta scala sta rapidamente cambiando, ci stiamo avviando verso condizioni sempre più invernali, ma con una peculiarità non poco trascurabile: i mari sono molto caldi rispetto la media, lo è il Mediterraneo. Ciò vuol dire che ogni perturbazione che transiterà avrà a disposizione maggiori umidità, quindi le precipitazioni associate ai fronti perturbati saranno probabilmente più abbondanti rispetto alla media.

Meteo Italia sino al 12 Dicembre, molta dinamicità con MALTEMPO a tratti FREDDO

La perturbazione odierna porterà nevicate abbondanti sulle Alpi, si stima che alla quota di 1500 m, su varie località, potrebbero cadere anche oltre 50 cm di neve.

Qualche temporale potrebbe abbattersi Liguria, dove a causa del dissesto idrogeologico generato dalle piogge eccezionali precedenti, potrebbe causare qualche problema idraulico. Al momento sarebbe benefico per buona parte d'Italia un periodo di bel tempo, con l'alta pressione, quella che gli altri anni ci ha tolto settimane di inverno, ma che quest'anno stenta a mostrarsi.

Meteo 7 GIORNI: PERTURBAZIONE imminente, maltempo con PIOGGIA. NEVE Alpi

La perturbazione tenderà interessare marginalmente la Sardegna, la Toscana, il Lazio, l'Umbria e la Campania, con precipitazioni generalmente tra il debole e moderato. In queste aree non è atteso un vero e proprio maltempo. Le precipitazioni dovrebbero proseguire a tratti anche lunedì.

Il passaggio della perturbazioni associato ad un'area di bassa pressione determinerà un rinforzo del vento soprattutto sui mari le zone esposte. Di conseguenza avremo un aumento del moto ondoso.

Meteo Aeronautica 30 giorni. Bollettino integrale e nostra considerazione

Nelle regioni adriatiche, al Sud Italia e la Sicilia le condizioni meteo saranno decisamente migliori. Al limite si avrà aumento della nuvolosità, ma tutto sommato le condizioni meteo saranno decisamente accettabili, non sono previste piogge, anche se in questo periodo stiamo osservando piovaschi che non erano stati tracciati come probabili dei modelli matematici, ciò perché i mari sono caldi e basta un no nulla per originare instabilità atmosferica.

I primi giorni della prossima settimana vedranno un nuovo cambiamento: dalle Isole Baleari potrebbe avanzare una ciclogenesi mediterranea diretta soprattutto verso la Sardegna, dove si potrebbe avere un'ondata di maltempo. Ma per avere dettagli sull'evoluzione nello specifico, dobbiamo attendere i prossimi aggiornamenti da parte dei centri di calcolo modellistico.

Insomma, anche se il trend meteo mostra delle novità rispetto a novembre, osserviamo che le perturbazioni continueranno a transitare sull'Italia anche nei prossimi giorni.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

