Meteo, imminente ritorno della NEVE. Ma è un Inverno travestito da Autunno

Ci avviamo verso un peggioramento, grazie al decadimento del campo di alta pressione. Una perturbazione, il residuo della tempesta Gloria che ha imperversato in Spagna, sta penetrando verso l'Italia, agevolata dall'abbassamento di latitudine del flusso atlantico.

Credit iStock.

Si andrà così ad erodere il campo anticiclonico a partire da ovest anche sull'Italia. Il fronte entrerà in azione fin dalle prossime ore su parte del Nord-Ovest e dell'alto Tirreno. Torneranno piogge e anche qualche nevicata sui rilievi, in particolare della dorsale appenninica.

Meteo: la SETTIMANA si chiude con la PIOGGIA e la NEVE

Qualche nevicata colpirà inizialmente anche le Alpi Occidentali dai 1000 metri nella notte tra venerdì e sabato, con sconfimamenti a quote più basse sul cuneese. Si avranno poi le prime nevicate anche sull'Appennino, tra Liguria e settori tosco-emiliani, a partire dai 1000/1200 metri.

Nella giornata di sabato il fronte agirà ancora su gran parte del Centro-Nord, con precipitazioni più probabili tra Emilia, parte della Lombardia, Basso Triveneto e regioni tirreniche. Attese nevicate lungo l'Appennino, dai 1000 metri dei settori settentrionali fino ai 1400/1500 metri della dorsale centrale.

Attesi temporanei sconfinamenti a quote più basse sui settori tosco-emiliani occidentali. Saranno comunque nevicate deboli, in un contesto più autunnale che invernale, date le quote medio-alte in cui cadrà la neve.

Già domenica non sono attese ulteriori precipitazioni di rilievo, in quanto il debole fronte sarà ormai traslato verso est. Qualche residua debole nevicata coinvolgerà le Alpi Occidentali, lungo il confine con la Francia, oltre i 1000 metri, e ancora non mancheranno fioccate sull'Appennino dai 1300/1500 metri.

Non si è vista ancora in quest'inverno la neve in pianura e ancora non è dato sapere se e quando la vedremo. Anche la prossima settimana trascorrerà generalmente mite ed eventuali nevicate si limiteranno ai rilievi.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina