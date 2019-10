Meteo HALLOWEEN e giorni successivi giubbotto e ombrello

Situazione meteo ed evoluzione: ormai l'abbiamo capito tutti come l'autunno abbia deciso di mostrarsi anche in Italia. Le cronache meteo di questi giorni infatti parlano chiaro: il quadro meteorologico sull'Italia è destinato a subire un deciso cambiamento in peggio. Vediamo dunque di capire dove potrebbe servire un ombrello tra la sera di HALLOWEEN e nei giorni successivi.

Partiamo ovviamente dalla sera di giovedì e dalla successiva notte, quella di HALLOWEEN, quando l'ombrello sarà necessario su Piemonte, Toscana e Umbria meridionali, Lazio, anche a Roma e a scendere Abruzzo, Molise, nord della Puglia, coste della Campania e della Calabria. Alcune piogge potranno bagnare inoltre la Sardegna e l'ovest della Sicilia.

Venerdì sarà ancora una giornata assai compromessa su molte regioni del Paese. Pioverà ancora sul Piemonte, la Sardegna, il basso Lazio, l'Abruzzo, il Molise e su tutte le regioni del Sud. Tempo variabile ma più asciutto altrove. Molto freddo di notte e la primo mattino al Nord e nelle vallate interne del Centro.

Arriviamo così al fine settimana: Sabato sarà necessario un ombrello su tutto il Nordovest e dunque su Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia specie quella occidentale. Al Centro invece a rischio pioggia troveremo i comparti centro settentrionali della Toscana, anche Firenze.

Altre piogge sono attese sull'ovest della Sardegna, sul nord del Lazio e poi ancora su Calabria, nord della Sicilia e sulla Puglia meridionale specie nel Salento.

Attenzione perché verso sera si apriranno gli ombrelli anche sul resto del Nord e dunque da tutta l'Emilia-Romagna, al Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Concludiamo con quella che sarà probabilmente sarà la giornata peggiore: la domenica. L'ombrello sarà necessario praticamente su tutta l'Italia ad eccezione di pochi angoli del Paese dove nel pomeriggio-sera il rischio pioggia sarà molto basso. Fra questi, annoveriamo alcuni tratti del Sud come la Puglia, la Basilicata e la Calabria.

Resta intenso che in queste giornate prese in esame, la circolazione generale sarà prettamente ciclonica e dunque all'insegna della totale instabilità atmosferica. Consigliamo dunque di tenere un ombrello a portata di mano anche nelle zone che non abbiamo elencato.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

