Meteo per domani, giovedì 6 Febbraio. Clou del FREDDO, ma ultime NEVICATE

Correnti d'aria fredda affluiscono sull'intera Penisola. Le temperature hanno subito un crollo diffuso anche notevole, dopo l'ondata di calore fuori stagione che aveva permesso di raggiungere in alcune località picchi da record per febbraio.

Credit AdobeStock.

Siamo così passati dalla primavera all'inverno, sempre ben tenendo a mente che la vera anomalia era il caldo eccessivo. Il freddo artico avrà un'evoluzione molto rapida ed attualmente impegna tutta Italia, con maggiori effetti tra Adriatiche e Sud dove si registrano nevicate fino a bassa quota.

Il raffreddamento è inoltre ulteriormente acuito dai venti di tramontana e grecale che investono gran parte d'Italia, con intensità anche burrascosa. Nevica anche sui confini alpini centro-orientali per lo stau indotto dalle correnti da nord, ma con fenomeni che si vanno del tutto attenuando.

Come ampiamente evidenziato, l'irruzione fredda che attualmente interessa l'Italia non avrà modo di durare a lungo, in quanto incombe l'ennesima rimonta da ovest dell'anticiclone che sposterà verso levante la sacca d'aria artica. Le condizioni meteo tendono quindi a migliorare.

Ecco il dettaglio dell'evoluzione meteo attesa per domani, giovedì 6 Febbraio. Ritroveremo residua instabilità sulla Sicilia settentrionale ed orientale, con nevicate dai 500 metri in attenuazione. Qualche fioccata residua si avrà anche sulle aree interne e meridionali della Calabria, fino in collina.

Atteso un miglioramento sul resto d'Italia, con residui addensamenti su regioni centrali adriatiche ed entroterra appenninico, ma senza più fenomeni a parte qualche fioccata isolata al primissimo mattino fino in collina. La tendenza è per un aumento della nuvolosità dalla sera sulla Liguria.

Le temperature subiranno un'ulteriore flessione di 1-2 gradi al Centro-Sud, nonchè sulle pianure del Nord, mentre aumenti si avranno solo sull'Arco Alpino. Il freddo raggiungerà il clou e torneranno delle gelate notturne in Val Padana e pianure interne del Centro Italia.

