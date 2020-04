Meteo giovedì 2 Aprile. Qualche pioggia in arrivo da ovest, vediamo dove

Aprile è iniziato all'insegna di un clima invernale, con temperature ben inferiori alla norma. Correnti fredde d'origine scandinava continuano a scorrere sull'Italia, all'inseguimento di un fronte d'origine artica che ormai sta definitivamente lasciando anche l'estremo Sud.

Credit AdobeStock.

Si va gradualmente ad esaurire il secondo colpo di coda d'inverno dopo il precedente avuto nella scorsa settimana, quando un'irruzione russa aveva portato gelo e neve fino in pianura. Bisognerà però ancora pazientare, con il clima che resterà ancora un po' freddo.

A seguito dell'irruzione artica, rimangono infatti in essere condizioni ancora ideali per gelate localmente fino in pianura soprattutto al Nord, ma anche sulle valli interne dell'Italia Centrale, grazie anche al miglioramento con i cieli in prevalenza sgombri da nubi.

Tuttavia, da occidente avanza qualche timida insidia nuvolosa. Sul comparto iberico si trova infatti un vortice di bassa pressione, che molto lentamente si avvicinerà e porterà delle ripercussioni anche su parte dell'Italia nel corso della seconda parte della settimana.

La rotta di questo vortice dovrebbe restare piuttosto bassa e pertanto solo parte delle regioni meridionali avranno modo di risentire di nubi e precipitazioni. Vediamo nel dettaglio l'evoluzione meteo attesa per domani, giovedì 2 aprile.

Il tempo si mostrerà diffusamente soleggiato al Nord e sul Centro Italia, salvo qualche nube di poco conto sui rilievi alpini e prealpini, ma anche lungo la dorsale appenninica più probabile nelle ore centrali e pomeridiane.

Nuvolosità maggiormente organizzata sarà più presente al Sud, mentre una copertura più compatta interesserà Sardegna e Sicilia. Qualche debole pioggia risulterà più probabile in Sicilia e sul sud della Sardegna, in estensione in nottata alla bassa Calabria.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

