Meteo FREDDO sulle Adriatiche e Sud Italia, poi cambia

Dopo alcuni giorni dettati da una stasi anticiclonica con un meteo particolarmente stabile e mite, tra il 28 e 30 dicembre dovrebbe arrivare la prima vera irruzione fredda anche al Sud Italia e su buona parte delle adriatiche.

Prima irruzione fredda anche per il Sud, ma un po' tutte le regioni adriatiche saranno coinvolte.

Fino adesso tali aree geografiche hanno avuto un meteo decisamente poco invernale, con temperature quasi sempre sopra le medie, nubifragi e soprattutto tantissimo vento: il vero freddo è stato completamente assente, poiché, anche nell'unica fase invernale del Nord, Italia il Meridione ha risentito veramente molto poco di tali condizioni del tempo.

Adesso per qualche giorno si cambia registro e anche le regioni meridionali avranno una prima vera sventagliata d'inverno: attenzione, non sarà nulla di epocale, le regioni citate sopra andranno sotto media di alcuni gradi, grazie alla ventilazione nord-orientale e alla matrice continentale dell'aria in arrivo.

Ensemble GEM per un punto casuale della regione Abruzzo (ma valido per tutto il Centro-Sud): rapida fase fredda, con brusco calo termico, a seguire nuova mitezza.

È proprio il vento che sarà la condizione principale di questa fase meteo, poiché le precipitazioni saranno piuttosto scarse, mentre il calo termico si avvertirà parecchio, ma solo perché veniamo da una fase estremamente mite.

Le uniche aree dove si andrà diversi gradi sotto media saranno le adriatiche centro-meridionali, quindi parliamo di un'area compresa tra Abruzzo e Puglia.

Notte di Natale: mai così caldo a Torino in 200 anni. Ma sulle Alpi accumuli imponenti di neve

Pubblicato da Davide Santini

