Meteo: fortissima Alta Pressione, ma MERCOLEDI' e GIOVEDI' ...

Sul fatto che questa settimana sarà contrassegnata dall'alta pressione, ne abbiamo ampiamente parlato negli editoriali dedicati. In questa sede invece, vogliamo soffermarci su quanto potrà accadere intorno alla metà della settimana e per la precisione tra MERCOLEDI' e GIOVEDI'. Vediamo dunque più nel dettaglio.

Nonostante un robusto anticiclone per altro di matrice sub-tropicale, un piccolo ma insidioso vortice di bassa pressione riuscirà parzialmente a minare la stabilità atmosferica. Il suo centro motore si collocherà dapprima sulle regioni tirreniche del Centro per poi spostarsi sulla Sardegna ed in seguito dirigersi verso le coste tunisine.

Mercoledì sarà dunque una giornata contrassegnata da una maggior nuvolosità sulle regioni del Centro ma soprattutto sulla Sardegna. Sarà proprio sull'Isola dove ci attendiamo qualche pioggia sparsa ed alcuni isolati temporali. A maggior rischio saranno comunque i settori più occidentali e quelli meridionali. Altre nubi, soprattutto verso sera, raggiungeranno anche la Sicilia.

Poche invece saranno le novità sul resto d'Italia dove il meteo risulterà nettamente più tranquillo.

Giovedì ecco che l'insidioso vortice di bassa pressione si sposterà di gran carriera verso la Tunisia. Il meteo andrà gradualmente migliorando su tutta l'area tirrenica e sulla Sardegna con più nubi invece sulla Sicilia dove si manterrà comunque basso il rischio di pioggia. Ancora tanto sole invece sul resto del Paese dove gli effetti di questa coraggiosa goccia d'aria fresca ed instabile non si faranno proprio sentire.

In seguito, come già scritto in altri editoriali, l'alta pressione continuerà a rimanere ben salda sul nostro Paese mantenendo condizioni meteo decisamente stabili fino a data da destinarsi.

Insomma, sarà opportuno portare pazienza in attesa di vedere se il meteo tornerà a proporci scenari più classici ai capricci invernali.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina