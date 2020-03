Meteo fine settimana con altre novità di Marzo

Dopo un vero e proprio assaggio di primavera inoltrata registrato tra giovedì e venerdì, il quadro meteorologico subirà un veloce peggioramento con il transito di un fronte atlantico che già da venerdì farà sentire i sui effetti al Nord e su alcuni tratti del Centro. Questa sorta di perturbazione riuscirà inoltre a minacciare parzialmente anche il prossimo WEEKEND. Vediamo meglio i dettagli del tempo che ci attende tra SABATO e DOMENICA.

La prima parte del fine settimana sarà contrassegnata d un sabato assai incerto per molti regioni d'Italia specialmente per quelle centro-settentrionali. Già dal mattino infatti, la perturbazione sopraggiunta venerdì, continuerà a dispensare tante nubi e piogge sparse al Nord in particolare sui settori ovest.

Altre piogge bagneranno comunque parecchie aree del Centro specie la Toscana, l'Umbria, il sud della Marche fino alle aree interne del Lazio dove potranno anche scoppiare alcuni temporali.

Nonostante una spiccata variabilità, le regioni del Sud riusciranno invece a godere di un meteo più asciutto e anche di qualche temporanea ma generosa schiarita.

Verso l tardo pomeriggio e la sera la situazione comincerà rapidamente a migliorare al Nord e successivamente anche al Centro nel corso della notte successiva.

Sarà il preludio ad una domenica di tempo nuovamente più tranquillo su gran parte delle regioni. Al mattino avremo infatti un discreto soleggiamento al Centro-Sud con qualche nube di passaggio sulle zone interne e sull'area ionica. Al Nord registreremo più nubi al mattino specialmente sui settori ovest con anche qualche densa foschia sui comparti della Val Padana.

Sul fronte termico, dopo il caldo anomalo dei giorni precedenti al weekend, sabato le temperature perderanno alcuni gradi in particolare al Centro-Nord. Domenica invece, grazie al ritorno di maggiori ore di sole, i termometri torneranno a salire in particolare nei valori massimi anche se non si raggiungeranno punte particolarmente elevate per la stagione.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina