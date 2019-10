Meteo di fine ottobre: ecco i nuovi record di caldo raggiunti in Italia

CRONACHE METEO: stavolta alcuni record di caldo, per la terza decade di questo mese, sono caduti anche in Italia, in modo particolare sui versanti tirrenici, interessati da una notevole ondata di caldo sciroccale.

Quando l'intensa perturbazione che ha provocato alluvioni tra Liguria e Piemonte si è spostata verso ovest, in moto retrogrado, ha attivato dei venti caldi sciroccali che, unitamente al cielo sereno, hanno fatto innalzare le temperature a valori record sull'alto versante tirrenico.

E' iniziato il giorno 21 Ottobre scorso, quando la città di Grosseto ha visto il termometro salire fino ad una punta massima di +28,0°C, nuovo record per la terza decade, superando i +27,2°C del 22 Ottobre 2001.

La stazione ha superato un altro record giornaliero di caldo il giorno 23 Ottobre scorso con una massima di +26,8°C, superando i +26,2°C raggiunti nel 2004.

Il giorno successivo è caduto il record di Roma Ciampino, con una temperatura massima di +27,8°C, che ha superato il precedente record per la terza decade di +27,6°C raggiunto il 21 Ottobre 2012.

Altri due record sono poi caduti, con il valore di +27,2°C raggiunto a Pisa, che ha abbattuto il precedente di +26,8°C raggiunto il 21 Ottobre 2012, ed a Bologna, il giorno 21 Ottobre, con una temperatura massima di +27,3°C, mentre Firenze Peretola, con +28,4°C, ha solamente superato il record giornaliero, in quanto il 26 Ottobre 2007 la stazione registrò +28,6°C.

Anche per Bologna, si tratta di record di caldo solo dal dopoguerra, in quanto il 29 Ottobre 1923 la temperatura massima salì a +29,3°C.

La temperatura più elevata in Italia è stata rilevata ad Alghero, con un valore di +31,8°C, ma anche in questo caso non è stato record per la terza decade del mese: il 26 Ottobre 2006 la temperatura salì infatti fino ad un valore di +32,4°C.

