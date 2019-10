Meteo estremo nel Mediterraneo: ci risiamo

Continuano a fare notizia gli eventi meteo estremi sul Mediterraneo: le gravi alluvioni sulla Penisola Iberica in settembre, successivamente quelli della Liguria e dell'Alessandrino a metà ottobre e quelli della Catalogna sempre in tal periodo, adesso quelli nel Sud Italia.

Sembra un bollettino da guerra ma in realtà sono le conseguenze di un Mediterraneo troppo caldo: adesso che le fasi meteo perturbate sono diventate particolarmente frequenti, stiamo pagando il dazio di avere un'energia in gioco troppo alta.

Tendenza meteo Novembre: ARRIVA IL FREDDO? Ipotesi

Sia chiaro, l'autunno è sempre stato un periodo abbastanza critico per le regioni Mediterranee, in quanto in esso sono presenti tutti gli ingredienti affinché ci sia il rischio di fenomeni meteo di forte intensità: atmosfera caldo-umida, mare tiepido, frequenti perturbazioni organizzate, orografia particolarmente aspra.

Tutte queste condizioni sono scatenanti per eventuali temporali di forte intensità.

Negli ultimi anni, però, tale fenomenologia sembra essere aumentata, in concomitanza anche con l'aumento della cementificazione del nostro territorio: purtroppo questo quadro potrebbe confermarsi ultimamente in futuro, quando lo zampino dei cambiamenti climatici potrebbe far aumentare il rischio di fenomeni meteo estremi.

Mar Mediterraneo troppo caldo e fenomeni meteo estremi

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

Meteo per domani, domenica 27 ottobre. BEL TEMPO, ma non sulle grandi Isole

- BARI

- BOLOGNA

METEO più freddo verso Ognissanti, tra conferme e smentite. Ultime novità

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

NEVE in pianura ad ottobre. E' successo raramente, ecco alcuni casi storici

- CATANZARO

- FIRENZE

Torna l'ORA SOLARE. Lancette un'ora indietro tra sabato 26 e domenica 27

- GENOVA

- L'AQUILA

Meteo 7 giorni: torna l'ANTICICLONE, ancora TEMPORALI su Sardegna e Sicilia

- MILANO

- NAPOLI

Meteo Italia 15 giorni, Novembre subito FREDDO, in varie ondate

- PALERMO

- PERUGIA

Attività solare bassissima, possibili effetti sul clima

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Davide Santini

Inizio Pagina