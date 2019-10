Meteo estremo anche in Italia: le eccezionali piogge di Liguria e Basso Piemonte

CRONACHE METEO: la cronaca degli eventi meteorologici che hanno interessato soprattutto Piemonte, Liguria e Lombardia ha visto straripamenti di fiumi e torrenti, frane, crollo di ponti, case evacuate, tante strade interrotte e anche una vittima.

La causa di tutto questo è dovuta alle precipitazioni eccezionali che hanno caratterizzato la giornata del 21 Ottobre, dove si sono concentrati grandi quantitativi di pioggia in poche ore.

Alluvione nell'alessandrino, video meteo impressionante da Villaromagnano

In particolare il Comune di Gavi, in provincia di Alessandria (circa 30 chilometri a sud ovest della città), ha visto cadere 452,8 mm in 24 ore; dalle ore 16 del giorno 21 fino alle 4 del mattino successivo si è avuta la massima intensità delle precipitazioni, con la caduta di 434,6 mm in sole 12 ore.

Il totale della pioggia dalle ore 17 del giorno 20 Ottobre, alle ore 4 del giorno 22 Ottobre, è stato di 540,6 mm.

Maltempo killer, ancora una volta condizioni meteo folli

Il dato della precipitazione sulle 24 ore è il maggiore mai registrato a Gavi, risultando superiore, sebbene di poco, anche a quello del 13 ottobre 2014, data dell'ultima alluvione. In quel caso però la quasi totalità della pioggia (poco più di 400 mm) cadde in appena 6 ore.

Si tratta di una zona dove, nel mese di Ottobre, cadono normalmente tra i 90 ed i 100 mm di pioggia, la media mensile è stata più che quintuplicata.

ALLUVIONE tra Piemonte e Liguria, le immagini da Novi Ligure allagata

Nello stesso intervallo di tempo, la città di Novi Ligure ha visto cadere 278,6 mm di pioggia.

In Liguria spicca il quantitativo caduto a Campo Ligure, che si trova a circa 37 chilometri a nord ovest di Genova. Dalla mezzanotte del 21 Ottobre fino alle 4 del giorno 22 Ottobre (un intervallo di 28 ore), sono caduti ben 540 mm di pioggia.

I quantitativi caduti sono eccezionali, soprattutto nelle zone dell'Alessandrino che, protette dall'Appennino Ligure, sono meno avvezze rispetto a quelle del versante marittimo a sperimentare tale intensità della pioggia nell'arco delle 24 ore.

