Meteo d'Estate 2020 con CANICOLA anche peggio del 2003? La Scienza

Sarà davvero un'Estate rovente? Vi sarà capitato di leggere, molto probabilmente, un altro nostro articolo che spiegava per filo e per segno cosa potrebbe succedere d'Estate.

Niente di nuovo, il rischio di avere una stagione estiva molto calda appare elevato. E quest'anno, a causa della Pandemia, nessuno si sta attrezzando per il caldo estivo. Le attività di vendita, installazione e manutenzione climatizzazione sono chiuse per decreto legge.

Ma sarà davvero necessario proteggersi dalla stagione estiva? Quale sarà il trend meteo climatico prevalente? Qui vi potremo dare solo notizie sulla possibilità che una serie di eventi meteo si verifichino, nessuno può averne certezza alcuna.

Rischio Estate "ROVENTE", ecco le motivazioni

Purtroppo le notizie non sono incoraggianti. Inutile girarci attorno, le anomalie delle temperature degli oceani sono troppo importanti e potrebbero realmente farci sudare sette camicie. Certo, non sono l'unico elemento che può determinare l'andamento di una stagione, ma rappresentano sicuramente uno degli elementi imprescindibili.

Quindi, detta in parole povere: il freddo Nord Atlantico potrebbe modulare le correnti d'alta quota in modo tale da innescare pericolosi blocchi anticiclonici. Sapete che vuol dire blocco anticiclonico o blocco atmosferico, giusto? Ci siamo occupati anche di questo argomento, quindi sorvoliamo sui dettagli tecnici. Possiamo soltanto dirvi che anticicloni di blocco potrebbero portarci, realmente, periodi prolungati di alte temperature.

Poi ci sono le "solite" proiezioni stagionali. Quelle emesse dai modelli stagionali, quindi dagli autorevoli centri di calcolo internazionali. Non è che quest'anno abbiano particolare fanstasia, sembra quasi che il disco si sia incantato. Prevedono, o meglio, ipotizzano un'Estate dominata in un lungo e in largo dall'Anticiclone africano.

Potrebbe essere un'Estate peggiore del 2003? Abbiamo già letto paragoni azzardati qua e là, forse potrebbero starci forse no. In questo momento è assolutamente prematuro spingersi verso orizzonti così lontani, non sappiamo quel che succederà tra un paio di settimane figuriamoci tra 2 mesi.

Se sarà ulteriore riscaldamento dovremo prenderne atto, purtroppo stiamo andando avanti a forza di anomalie ed è difficile uscirne da un giorno all'altro. Chissà, magari il crollo dell'inquinamento atmosferico indotto dal coronavirus ci verrà in aiuto ma lasciateci dire una cosa: onestamente non sappiamo quale sia il male minore.

