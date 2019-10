In settimana meteo esplosivo. Rischio alluvioni sul Mediterraneo

Si guarda con apprensione all'evoluzione meteo attesa nei prossimi giorni, che potrebbe riservare condizioni propizie per fenomeni violenti, a causa di una saccatura e di un successivo vortice depressionario bloccati nella loro avanzata verso est da un potente promontorio di alta pressione.

Il caldo "mare nostrum", tende ad esaltare le formazioni nuvolose che sviluppano temporali molto consistenti. In genere con saccature a ovest e alte pressioni di blocco a est c'è il rischio di forte maltempo per le regioni del Nord-Ovest dell'Italia.

In effetti sono previste piogge localmente abbondanti già nel weekend sul Nord-Ovest d'Italia, sostenute dallo scirocco, in ulteriore accentuazione tra domenica e l'inizio di settimana. In questo frangente tornerà il rischio di nubifragi anche in Liguria, dopo quello avuto lo scorso 15 ottobre.

La situazione più critica potrebbe poi aversi verso metà della prossima settimana, quando un profondo vortice sul Mediterraneo Occidentale si avvicinerà all'Italia. Ulteriori piogge abbondanti si avranno su zone già colpite, con un peggioramento su tutta l'Italia Occidentale.

Le precipitazioni previste fino al giorno 24 ottobre.

Oltre all'Italia del Nord-Ovest, il rischio di alluvioni diverrà altissimo per la Spagna Orientale, la Catalogna ed il sud della Francia, oltre alle Isole Baleari. Tali aree sono estremamente sensibili alle figure cicloniche mediterranee, come già dimostrato dalle alluvioni avute a metà settembre.

Alcuni modelli matematici ad area limitata vedrebbero precipitazioni anche superiori ai 250-300 mm, che sarebbero potenzialmente causa di alluvioni lampo. Tuttavia, ci saranno ancora dei cambiamenti. Di sicuro, ci attende una fase molto delicata.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina