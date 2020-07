METEO: ecco siamo verso la BURRASCA che spazzerà via la canicola

Il primo grande caldo della stagione caratterizzerà lo scenario meteo a cavallo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Il consolidamento di un campo anticiclonico di matrice africana spingerà le temperature ulteriormente verso l'alto. Va anche detto che i valori termici saranno su buona parte d'Italia superiori alla media del periodo.

Avremo una manciata di giorni all'insegna della canicola, con temperature che sarebbero più tipiche - in ondata di calore - del periodo statisticamente clou dell'estate, quello tra fine luglio e inizio agosto. L'ondata di calore sarà importante, ma saranno non da record, almeno sulla base delle ultime proiezioni meteo.

Il picco di caldo si raggiungerà proprio nei primi giorni di luglio, poi seguirebbe un cambiamento potenzialmente drastico a partire dal 3-4 luglio. In questo frangente l'anticiclone africano verrà pressato dall'azione incalzante di una depressione centrata sulla Penisola Scandinava.

Un impulso frontale a carattere freddo riuscirebbe ad insinuarsi verso l'Italia, con effetti principalmente sul Nord Italia e su parte delle regioni centrali. Questo fronte temporalesco, associato ad aria più fresca atlantica, e porterebbe un primo refrigerio.

Sarà una dinamica veloce ma probabilmente non così traumatica, in quanto l'anticiclone afro-mediterraneo proverà subito a tamponare l'assalto delle correnti più fresche atlantiche e riportarsi in pieno sull'Italia già nel weekend del 4/5 luglio.

In realtà, almeno dando credito all'evoluzione prospettata dai centri meteo, l'anticiclone africano sarebbe poi subito costretto a soccombere da una nuova incursione d'aria fresca e instabile, in seno ad una saccatura diretta principalmente sui Balcani.

Le temperature subirebbero una nuova più marcata flessione, con un'ulteriore frustata di temporali probabilmente capace di estendersi più a sud, almeno in riferimento ai versanti adriatici e le regioni meridionali. Luglio quindi inizierebbe col botto, partendo dal grande caldo e poi subito con temporali violenti e refrigeranti.

Temporale serale from Video News on Vimeo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

