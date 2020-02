Meteo ecco l'ALTA PRESSIONE almeno fino al WEEKEND. Poi INVERNO

Siamo riusciti finalmente a vedere uno scorcio d'inverno in queste ultime 48 ore. I freddi venti di Tramontana che in parte interessano ancora alcuni angoli del Paese, hanno riportato uno scenario meteo-climatico sicuramente più consono al calendario. E' tornata la neve sui monti del Centro e del Sud e le temperature sono crollate di parecchi gradi.

Nonostante questa sorta di burrasca invernale, la stagione non convince e non sembra riuscire a mantenere la retta via. L'ALTA PRESSIONE infatti, sta nuovamente affacciandosi all'Italia e nei prossimi giorni riporterà un conteso nuovamente stabile, soleggiato e con temperature in graduale aumento nei valori massimi.

Meteo Italia: BEL TEMPO, ma Freddo, specie di notte

Il WEEKEND dunque è destinato a trascorrere con un tipo di meteo molto simile a quello che ha caratterizzato il mese di gennaio. L'alta pressione terrà lontane le perturbazioni atlantiche e la sua posizione distesa lungo i meridioni bloccherà anche l'ingresso di eventuali irruzioni d'aria fredda.

La giornata di sabato sarà inevitabilmente contrassegnata dal bel tempo e dal sole che bacerà praticamente tutto il Paese. Le uniche nubi lo troveremo solo a ridosso delle regioni del Nord-Ovest dove l'anticiclone risulterà leggermente meno attivo favorendo l'ingresso di deboli infiltrazioni di aria più umida.

Tendenza meteo: ITALIA tra ANTICICLONI e BURRASCHE. Conseguenze

Da segnalare qualche densa foschia e alcuni banchi di nebbia sulla Val Padana in possibile formazione nottetempo e nelle ore prossime all'alba.

Domenica potrebbe esserci una maggior ingerenza delle umide correnti atlantiche ed un conseguente ed ulteriore aumento delle nubi sul Nord-Ovest, specie sulla Liguria, ma anche su alcuni tratti dell'area tirrenica del Centro in particolare sulla Toscana. Sempre a causa di un maggior apporto di umidità, la nebbia potrà risultare più diffusa sulle pianure del Nord con una maggior persistenza anche nella prima parte del giorno.

Meteo 7 Giorni: Italia sferzata da VENTI FREDDI. Durerà? Tendenza weekend

Bel tempo invece sul resto d'Italia.

Sul fronte termico il weekend non farà registrare grossi scossoni. Laddove il soleggiamento sarà più generoso si potrà anche godere di un clima decisamente gradevole.

Meteo Italia sino al 17 Febbraio, ANTICICLONE mangia Inverno ma si muove qualcosa

Attenzione invece alla notte specialmente al Nord e nelle aree più interne del Centro dove i termometri potrebbero ancora scendere prossimi se non al di sotto dello zero.

Nei giorni successivi si potrebbe manifestare l'effetto di un abbassamento del flusso perturbato e freddo che è associato al Vortice Polare.

CENTRO METEO EUROPEO: si abbassa il Vortice Polare, alta pressione in crisi

Pubblicato da Piero Luciani

