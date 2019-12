Meteo due perturbazioni con NEVE in molte località, BURRASCHE di vento

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE METEO. Le correnti d'aria sull'Italia hanno subito un generale cambiamento. Ora i venti sono orientati dai quadranti settentrionali e le masse d'aria risultano decisamente più frizzanti rispetto ai venti umidi e temperati atlantici dei giorni scorsi.

Dopo un graduale miglioramento atteso per gran parte della giornata di oggi soprattutto al Centro Nord, ecco che dalla serata si avvicinerà di gran carriera un nuovo fronte freddo pronto ad attraversare molto velocemente alcuni settori del Nord e del Centro Italia.

METEO INVERNALE per il freddo artico. Arrivano le GELATE e poi la neve

Il tempo dunque sarà destinato nuovamente a peggiorare con il ritorno della pioggia, ma anche di qualche nevicata localmente a quote molto basse. Al momento non sarebbe da escludersi nemmeno l'arrivo di neve o nevischio, anche su alcuni tratti di pianura del Nord Italia.

La fase più propizia alle nevicate sarà nel corso della prossima notte e fino alle primissime ore del mattino di giovedì. La NEVE potrebbe cadere praticamente su tutto l'arco alpino fino alle basse vallate del Trentino, le alte pianure del Veneto occidentale, su alcuni tratti dell'Emilia Centrale e fino alle zone interne della Romagna.

Nevicate sono previste ovviamente anche lungo la dorsale appenninica specie quella tosco emiliana. Piogge inoltre bagneranno il resto del Nord, la Toscana e le Marche.

Appennino centrale, meteo invernale con le prime nevicate di stagione

Ma questo nuovo fronte perturbato scivolerà via molto rapidamente, tant'è che già nel corso di giovedì mattina il meteo andrà gradualmente migliorando su gran parte del Nord.

Scarsi gli effetti invece al Sud salvo qualche piovasco non escluso sull'area del basso Tirreno specie tra la Campania, la Calabria e l'area orientale siciliana.

L'AMPLIFICAZIONE ARTICA alla base del METEO ESTREMO europeo

Questo rapido miglioramento però sarà di breve durata in quanto già tra il tardo pomeriggio e la sera si avvicinerà una nuova perturbazione per altro anche più intensa della precedente.

Tra la sera e la notte successiva tornerà a piovere sui settori ovest del Nord e sulla Sardegna e tornerà anche a nevicare a bassa quota sul Piemonte e la Valle d'Aosta.

METEO per mercoledì 11. Residuo MALTEMPO, ma arriva NUOVO FRONTE al Nord

Ma il peggio ci accompagnerà per gran parte del venerdì quando piogge e temporali colpiranno tutta l'area tirrenica da nord a sud. Sulle regioni settentrionali attenzione nuovamente alla neve che cadrà anche copiosa sui rilievi alpini e prealpini con qualche sconfinamento verso le pianure piemontesi, lombarde e su gran parte della fascia più settentrionale della Val Padana.

Non è da escludere una nevicate su alcune località delle alte pianure lombarde ed in Emilia.

Altre piogge bagneranno il Sud Italia con temporali sparsi. Un po' meglio invece andranno le cose sul lato adriatico del centro.

Meteo 7 GIORNI: PERTURBAZIONI a raffica. Vento, pioggia e anche altra NEVE

Attenzione inoltre ai forti venti di Maestrale con provocheranno alcune mareggiate sull'area tirrenica.

Conclusione? Sarà un venerdì da Inverno acuto.

Meteo Italia sino al 22 Dicembre: SBALZI TERMICI e periodi di MALTEMPO

