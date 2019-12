METEO domenica, tra sole e nubi in attesa di importante peggioramento

Nonostante l'aumento della pressione atmosferica, il meteo si mantiene ancora incerto su parte dell'Italia. Una debole circolazione d'aria umida da ovest sta portando annuvolamenti e qualche pioggia in alcune regioni più esposte, segnatamente sui versanti tirrenici.

Questo scenario ci accompagnerà anche nel weekend dell'Immacolata. Si è nel contempo affievolito lo scorrimento d'fredda affluita nei giorni precedenti dai Balcani e questo impedisce contrasti di rilievo, in riferimento alla debole intensità presente su parte del Centro-Sud.

Andiamo verso una temporanea fase di tempo leggermente più stabile per via del fatto che l'anticiclone proverà ad invadere il Mediterraneo, ma senza riuscirvi e quindi non avremo un miglioramento deciso e il meteo non sarà ovunque soleggiato.

Le regioni centro-meridionali tirreniche continueranno a risentire più direttamente di questo flusso d'aria umida e vedranno annuvolamenti anche compatti con qualche pioggia. Vediamo più nel dettaglio l'evoluzione meteo per domani, domenica 8 dicembre.

Ritroveremo ancora nubi basse e foschie soprattutto al mattino in Liguria e Val Padana, con possibili pioviggini dalla sera sul Levante Ligure per umide correnti di libeccio in accentuazione, che andranno a precedere l'approssimarsi della parte avanzata di un impulso perturbato dal Nord Europa.

Le infiltrazioni d'aria umida porteranno qualche pioviggine intermittente sull'area tirrenica e l'ovest della Sardegna, specie dal pomeriggio-sera. Resterà molto soleggiato il tempo sui versanti adriatici. Dalla tarda sera peggiora sulle Alpi, con primi fenomeni in Valle d'Aosta.

Pubblicato da Mauro Meloni

