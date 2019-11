Meteo di domenica, ITALIA in balia del VORTICE tra PIOGGIA, ALLUVIONI, NEVE

Il maltempo sta tenendo sotto scacco l'Italia in questo weekend. Finora Piemonte e Liguria sono state le regioni più colpite da piogge che ancora persistono intense e sono state già cause di gravi alluvioni, frane e smottamenti.

La forte perturbazione continuerà ad influenzare severamente le condizioni meteo per tutta la giornata domenicale. Il sistema perturbato è infatti legato ad un vortice di bassa pressione in rotta dalla Sardegna verso le nostre regioni meridionali, passando per il Tirreno.

Ben poche aree d'Italia verranno risparmiate con nuove abbondanti piogge, anche alluvionali, e ulteriori nevicate copiose in alcune parti della catena alpina, sebbene a quote medio-alte. Il grosso del maltempo tenderà a trasferirsi verso il Sud.

Nel dettaglio, nella prima parte di domenica forti precipitazioni continueranno a colpire parte dell'estremo Nord-Ovest, specie i settori centro-occidentali del Piemonte ed il Ponente Ligure. Tale pioggia si sommerà a quella ingentissima già caduta, con picchi di oltre 300 mm.

La situazione sarà quindi molto critica, ulteriormente accentuata da un limite delle nevicate piuttosto alto. Continuerà a cadere la neve copiosa sulle Alpi Occidentali, ma solo a quote superiori ai 1500 metri. Il maltempo allenterà la morsa nella seconda parte del giorno.

Domenica sarà però una giornata molto a rischio anche per il Sud Italia, dove gli effetti della perturbazione verranno accentuati dai flussi sciroccali. Le maggiori piogge andranno accanendosi in particolare sui settori ionici tra Calabria, Basilicata e Salento dove non sono da escludere nubifragi.

Il maltempo colpirà duro anche la Campania e poi il medio versante adriatico, con possibili accumuli superiori ai 100 millimetri nell'arco dell'intera giornata, con possibilità criticità idrogeologiche specie a ridosso dei rilievi. Dalla serata i fenomeni si faranno via via meno intensi e più intermittenti.

Pubblicato da Mauro Meloni

