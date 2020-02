METEO per domani, domenica 9 Febbraio. Tra anticiclone e insidie atlantiche

Dopo la breve parentesi invernale, è tornato ad imporsi sull'Italia un potente campo di alta pressione di matrice sub-tropicale. Le temperature sono in progressiva risalita e torneremo allo scenario già visto spesso in quest'inverno, cioè con clima eccessivamente mite senza più traccia di freddo.

Credit AdobeStock.

La sacca d'aria artica si è spostata ulteriormente verso est, tra i Balcani ed il Mar Nero, mentre in Italia riprendono ad affluire deboli e miti correnti oceaniche, in seno all'anticiclone. L'inverno tira così di nuovo i remi in barca, stante anche il nuovo notevole rinforzo del Vortice Polare.

A seguito di ciò, sul Nord Atlantico si va approfondendo un'energica Depressione d'Islanda che tende a portarsi verso la Gran Bretagna e la Francia Settentrionale. I venti di tempesta attesi sul Nord Europa consentiranno delle infiltrazioni umide anche sul Mediterraneo.

Sarà proprio quest'intensa area depressionaria a tenere alimentato l'anticiclone alle nostre latitudini. Tuttavia la nostra Penisola sarà parzialmente lambita dalle infiltrazioni d'aria umida, seppur in un contesto anticiclonico.

Ciò determinerà condizioni meteo non sempre soleggiate, ma vediamo il dettaglio del meteo atteso per domani, domenica 9 febbraio. Ci attendiamo il transito di maggiore nuvolosità al Nord, più compatta tra Nord-Ovest e Lombardia, con possibili ulteriori pioviggini più probabili sulla Liguria centro-orientale.

Schiarite ampie prevarranno invece sulle Alpi. Le nubi aumenteranno anche tra Sardegna e regioni centrali tirreniche, soprattutto in Alta Toscana, con qualche pioviggine, sempre per via delle infiltrazioni d'aria umida da occidente.

Il tempo sarà soleggiato lungo le aree adriatiche e al Sud, a parte qualche velatura o stratificazione di passaggio. Le temperature saranno in generale aumento nei valori minimi, mentre avremo delle lievi flessioni nei valori massimi sulle pianure del Nord Italia.

