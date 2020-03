METEO per domani, domenica 29 Marzo. Nuovo peggioramento in arrivo

La pressione sta temporaneamente aumentando sull'Italia, ma rimane ancora attiva sui mari più meridionali un'area d'instabilità dettata da quel che resta del vecchio vortice ciclonico che, ormai privo di energia, tende a traslare verso l'Egeo e la Turchia.

Quest'area depressionaria aveva già convogliato aria più mite mediterranea dopo il freddo dei giorni precedenti, con temperature che sono in ulteriore aumento verso valori miti in linea con le medie del periodo, anche per effetto del maggiore soleggiamento.

ORA LEGALE 2020 entra in vigore domenica 29 marzo. Gli effetti del cambio

Il tempo si è quindi rimesso stabile, a parte residue incertezze all'estremo Sud, ma questa breve tregua durerà poco. L'attuale miglioramento è infatti inficiato dal fatto che l'anticiclone rimane sbilanciato molto a nord sull'Atlantico Settentrionale, con massimi di pressione tra Irlanda e Islanda.

Ciò non depone certo a favore della stabilità in area mediterranea, tanto che una nuova massa d'aria fredda polare tende a scendere dalla Scandinavia verso il Centro Europa e piloterà un nuovo fronte verso l'Arco Alpino.

Meteo WEEKEND calmo prima della BURRASCA con NEVE

I primi effetti sono attesi già nelle prossime 24 ore, come vediamo dal dettaglio dell'evoluzione meteo attesa per domenica 29 marzo. Inizialmente avremo tempo discreto su buona parte d'Italia, salvo rovesci su aree interne e montuose della dorsale centro-meridionale appenninica per via di residua instabilità.

I fenomeni in Appennino assumeranno carattere nevoso oltre i 1500/1600 metri. Tendenza ad aumento delle nubi al Nord, con peggioramento nella seconda parte della giornata sulle Alpi dove riprenderà a nevicare in genere oltre i 1300 metri.

Le precipitazioni tenderanno a sconfinare entro sera alle aree settentrionali della Val Padana, mentre il limite delle nevicate si porterà fino attorno ai 600/800 metri lungo i settori confinali dell'Arco Alpino. Tra pomeriggio e sera temporali sono attesi in Sardegna, poi il peggioramento si estenderà alla Sicilia.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

