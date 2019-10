Meteo per domani, domenica 27 ottobre. BEL TEMPO, ma non sulle grandi Isole

L'area di bassa pressione, responsabile del meteo avverso dei giorni scorsi, si è localizzata verso le Isole Maggiori e la Tunisia, non avendo avuto modo di traslare verso levante, per l'ostacolo dell'anticiclone sui Balcani che ha esercitato un'azione di blocco invalicabile.

Nelle ultime ore il maltempo più forte ha colpito la Sicilia, con allagamenti sui versanti ionici soprattutto per quanto concerne il siracusano. Sul resto d'Italia il meteo è nettamente migliorato, per il ripristino di condizioni anticicloniche.

Il vortice ciclonico appare destinato ad insistere tra Isole Maggiori e Nord Africa e qui andrà a perdere completamente energia, colmandosi. Avremo ulteriore instabilità su Sardegna e Sicilia, con occasione di temporali.

Sul resto della Penisola si farà più marcata l'influenza di un promontorio di alta pressione con anche riflessi sulle temperature che rimarranno sopra la norma. Ma vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, domenica 27 ottobre.

Ritroveremo ancora variabilità sulle due Isole Maggiori, più accentuata in Sardegna con possibili rovesci sui settori meridionali, mentre invece le schiarite prenderanno il sopravvento sulla parte settentrionale dell'isola.

Non mancheranno precipitazioni anche in Sicilia, sulle coste meridionali, sul trapanese e poi più organizzate in mare aperto tra Pelagie e Pantelleria. Si tratterà però tuttavia solo di piovaschi e rovesci, ma non più di temporali troppo intensi, con tendenza a miglioramento.

Il bel tempo prevarrà sul resto d'Italia, pur con foschie e nebbie al primo mattino su pianure del Nord, valli del Centro e localmente alcune aree litoranee. Dalla sera è atteso un parziale aumento delle nubi sull'Arco Alpino e sulla Liguria.

