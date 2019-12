METEO per domani, domenica 22 dicembre. PIOGGE, ROVESCI, NEVE e FORTE VENTO

Una raffica di rapide perturbazioni si appresta ad infierire sull'Italia in questo weekend e così, dopo il primo fronte di venerdì, un nuovo impulso è entrato già in azione al Centro-Sud, con tempo fortemente instabile, se non perturbato, dalla Sardegna verso le regioni tirreniche.

I sistemi perturbati sono veicolati lungo un attivo flusso occidentale atlantico, legato ad una vasta depressione con perno principale sulle Isole Britanniche. Oltre alle piogge, la neve è caduta copiosamente sulle Alpi, a quote anche medie prossime ai 1000 metri tra Piemonte e Valle d'Aosta.

Meteo WEEKEND con PIOGGIA e FORTE VENTO

Il flusso oceanico sta infatti traghettando aria un po' più fresca nord-atlantica, che tenta di riportare le temperature su livelli più vicini alla norma. I venti molto intensi regaleranno una certa sensazione di fresco, sebbene il clima abbia in fin dei connotati più autunnali che invernali.

Una terza perturbazione raggiungerà il Nord-Ovest entro la sera di sabato, per poi velocemente estendersi al resto d'Italia. Vediamo quelli che saranno gli effetti con l'evoluzione meteo prevista per domani, domenica 22 dicembre.

METEO ITALIA: fase molto mite, quando un cambiamento

La perturbazione giunta dal sabato sera al Nord-Ovest si estenderà lungo lo Stivale domenica, con piogge che si concentreranno al Centro-Sud. Un miglioramento è atteso al Nord, salvo piogge mattutine sul Triveneto e l'Emilia-Romagna, ma in rapida attenuazione.

Nevicate si avranno sulle Alpi Centro-Occidentali, principalmente sui confini, ma a quote oltre i 1200 metri. Il maltempo colpirà il Centro Italia, specie le aree tirreniche ed interne. Qualche pioggia o rovescio intermittente non mancherà anche sulle Marche e sull'entroterra abruzzese.

L'instabilità si attarderà anche in Sardegna, mentre il maltempo colpirà forte al Sud, soprattutto sulle Tirreniche peninsulari con piogge e temporali. In giornata i fenomeni diverranno più intermittenti. I venti soffieranno fino a burrasca dai quadranti occidentali, con mareggiate e acqua alta su Venezia.

