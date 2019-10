Meteo per domani, domenica 20 ottobre. Italia spaccata fra maltempo e caldo

Un peggioramento meteo si sta concretizzando su parte d'Italia. Cede ulteriormente l'anticiclone sul Mediterraneo Occidentale e sul Nord Italia, per l'avanzata di una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Francia.

Tale fronte è legato ad un'ampia circolazione di bassa pressione con fulcro sulle Isole Britanniche, che tende ad affondare verso la Penisola Iberica. Da tale dinamica prende maggiore forza un promontorio di alta pressione proteso verso il Mediterraneo Centro-Orientale e i Balcani.

In settimana meteo esplosivo. Rischio alluvioni sul Mediterraneo

A fronte del guasto meteo che coinvolge l'Italia di Nord-Ovest, la situazione risulta invece ben diversa sul resto d'Italia, che godrà della protezione dell'anticiclone in rinforzo, sostenuto da un flusso di correnti calde nord-africane.

Le temperature sono pertanto in netta risalita sia per effetto del soleggiamento che per correnti che tornano a disporsi meridionali. Lo scirocco andrà a rinforzare, apportando aria ancora più calda con temperature che saliranno ulteriormente al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori.

Meteo autunnale: piogge al Nord, mite al Sud. I motivi

Ci sarà persino caldo fuori stagione, ma vediamo il dettaglio della previsione per domani, domenica 20 ottobre. La perturbazione, bloccata nella sua avanzata dall'alta pressione sui Balcani, insisterà sulle regioni nord-occidentali dell'Italia.

Sono pertanto ulteriori precipitazioni, localmente anche intense e persistenti, con le aree più colpite che saranno ancora la Liguria e l'Alto Piemonte. Piogge e rovesci sparsi si avranno anche in Lombardia, mentre sarà meno coinvolto il resto del Nord, con qualche pioggia a ridosso delle Alpi.

Clima asciutto su basso Triveneto, Emilia e Romagna. Più sole sul resto d'Italia, salvo addensamenti sul medio-alto versante tirrenico, con rovesci che si limiteranno ad interessare l'Alta Toscana. Oltre al soleggiamento, il caldo sarà protagonista al Centro-Sud, con venti di scirocco più attivi sul Tirreno e le Isole.

