METEO per domenica 16 Febbraio. Novità in arrivo dalla sera, ecco dove

L'alta pressione ha riconquistato tutta Italia e si tratta dell'ennesima rimonta anticiclonica coadiuvata da un respiro caldo sub-tropicale, con temperature che sono in netta risalita nei valori massimi e si porteranno ben oltre la norma.

Credit AdobeStock.

Il promontorio anticiclonico viene spinto alle nostre latitudini da un nuovo ciclone nord-atlantico molto profondo, denominato Dennis, in transito a latitudini settentrional con maltempo e forti venti di tempesta prima sul Regno Unito, poi anche su altre zone del Nord Europa nel corso del weekend.

VORTICE POLARE inarrestabile, ennesimo picco! INVERNO rimandato a marzo

In Italia invece non avremo effetti e l'anticiclone dominerà in modo indisturbato. La fase anticiclonica, come le tante di quest'inverno, deriverà da uno schema che si potrebbe definire ormai ripetitivo, una conseguenza del Vortice Polare che si mantiene sempre estremamente energico.

Solo in concomitanza degli abbassamenti di latitudine del flusso atlantico, il nostro Paese risente meno dell'anticiclone ed è quello che accadrà nel corso della nuova settimana. Vediamo nel dettaglio il meteo atteso per domani, domenica 16 febbraio.

TEMPERATURE in aumento, è la primavera di Febbraio. Ecco quanto durerà

Il tempo risulterà stabile con il sole assoluto protagonista un po' ovunque sull'Italia, salvo velature innocue e qualche addensamento di poco conto tra la Sicilia e la Calabria. Attese locali nebbie in Val Padana nelle ore più fredde, in successivo sollevamento.

Nella seconda parte della giornata crescenti infiltrazioni d'aria umida porteranno ad un progressivo aumento della nuvolosità marittima tra Liguria ed Alta Toscana. Saranno possibili deboli pioviggini entro sera a ridosso dei rilievi.

Un generale rialzo termico è atteso al Centro-Sud, specie versanti adriatici, a causa dell'anticiclone che riporterà aria mite subtropicale oceanica. L'aumento termico si manifesterà soprattutto nei valori massimi, mentre le temperature notturne subiranno localmente delle flessioni per la serenità del cielo.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina