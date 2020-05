Meteo per domani 10 Maggio. In arrivo TEMPORALI MOLTO FORTI entro sera

Ci avviamo verso un cambiamento meteo di grande portata che coinvolgerà l'Italia, ma anche l'Europa. Aria più calda è richiamata verso la nostra Penisola da una depressione che si sta approfondendo sulla Spagna e che tenderà ad avanzare verso est.

Nella sua progressione verso levante, l'area di Bassa Pressione subirà una decisa intensificazione. A complicare notevolmente il quadro meteorologico ci sarà infatti una discesa d'aria fredda artica che invaderà l'Europa Centro-Settentrionale.

METEO estremamente raro da vedersi, evoluzione incredibilmente esplosiva

Da tale scenario si innescheranno contrasti termici imponenti. Le correnti fredde si addosseranno alle Alpi, senza però traboccare direttamente verso l'Italia. Il nostro Paese sarà comunque in parte coinvolto dal peggioramento molto forte, derivante dal contrasto dell'aria fredda con il flusso più caldo africano.

Ci sono ammassi nuvolosi già in transito sull'Italia, preludio al cambiamento vigoroso atteso alla fine di domenica quando entrerà in azione la parte avanzata del fronte perturbato vero e proprio, associato al vortice ciclonico in arrivo dalla Penisola Iberica.

METEO CAMBIA alla fine del weekend estivo, NUBIFRAGI e GRANDINE alle porte

Prima dei temporali, le temperature previste nel primo pomeriggio di domenica con locali punte di 26-28 gradi in alcune aree della Val Padana centro-orientale e sulle Isole Maggiori. Picchi anche superiori in Sicilia

Ecco nel dettaglio il meteo previsto per domani, domenica 10 maggio. Ci sarà iniziale variabilità su parte del Centro-Sud per la perturbazione afromediterranea, con qualche debole piovasco mattutino in transito, più probabile tra Basso Lazio, Campania, Molise e Puglia centro-settentrionale.

In giornata nuovi rovesci temporaleschi interesseranno Alpi e Prealpi, con molte nubi attese anche in Val Padana dove tuttavia non sono inizialmente attesi fenomeni di rilievo. Maggiori aperture del cielo domineranno tra Basso Veneto ed Emilia Romagna.

Il tempo subirà un fortissimo peggioramento verso sera sulla Sardegna e su parte del Nord-Ovest, con piogge e temporali che diverranno anche forti nella notte, associati a rischio di nubifragi e locali grandinate. Qualche pioggia arriverà, nel corso della notte, anche sull'Alta Toscana.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

