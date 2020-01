METEO domani, sabato 18. PERTURBAZIONE entra nel vivo, PIOGGIA e NEVE

Finisce il lungo dominio anticiclonico, costretto alla resa dall'offensiva di una perturbazione atlantica che si appresta ad interessare le regioni di Nord-Ovest, per poi espandersi su buona parte della Penisola con il suo carico di piogge e nevicate.

Lo scenario si complicherà anche per via del fatto che aria più fredda d'origine polare premerà al seguito della perturbazione, intensificando così gli effetti del peggioramento e favorendo il progressivo approfondimento di una depressione tra il nostro Paese ed il Mediterraneo Occidentale.

La depressione stessa richiamerà l'aria più fredda. Sta per tornare l'inverno, dopo la lunga assenza per quelle che sono state le conseguenze di un Vortice Polare fin qui molto forte, che non ha permesso irruzioni fredde rilevanti alle medie latitudini in Europa e tanto meno sul Mediterraneo.

Il peggioramento meteo inizierà a partire dal Nord, poi gradualmente si estenderà a tutta l'Italia con anche neve a quote relativamente basse, ma non in pianura. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, sabato 18 gennaio.

Il maltempo si espanderà e localizzerà verso Triveneto, Emilia Romagna, gran parte del Centro Italia e basso versante tirrenico, mentre si avrà un miglioramento sul Nord-Ovest. Qualche precipitazione si attarderà in Lombardia, ma in rapida attenuazione. Migliorerà temporaneamente anche in Sardegna.

Calerà la quota neve, anche fin sui 500/800 metri tra Alpi Orientali e dorsale nord appenninica, sopratttuto sui settori emiliano-romagnoli e marchigiani dove i fenomeni tenderanno ad intensificarsi verso sera. In giornata ampie schiarite si apriranno anche lungo le regioni tirreniche.

Correnti fredde nord/orientali inizieranno ad affluire al seguito della perturbazione, con temperature in calo anche marcato al Nord e sui versanti centrali adriatici. Il raffreddamento risulterà più sensibile lungo le aree montuose.

