METEO per domani, martedì 15 ottobre. FORTE MALTEMPO al Centro-Nord

Le condizioni meteo iniziano a cambiare in modo più evidente, per il declino dell'anticiclone a seguito di una perturbazione che avanza da ovest. Ci attendiamo un generale peggioramento meteo, che sarà localmente corposo, ma non duraturo.

Il fronte sarà collegato ad una saccatura di bassa pressione di matrice nord-atlantica, con perno in approfondimento a ridosso del Regno Unito. Gli attuali flussi d'aria calda verranno spodestati dall'ingresso di aria più fresca, con temperature che conseguentemente subiranno una netta flessione.

Meteo Italia: ecco l'AUTUNNO, trend MALTEMPO

La parte più attiva dell'impulso instabile raggiungerà l'Italia nelle prossime 24 ore, portando maltempo su buona parte delle regioni settentrionali e quelle centrali, soprattutto tirreniche. Occasionalmente si potranno avere fenomeni abbondanti e localmente intensi.

Vediamo nel dettaglio l'evoluzione del tempo prevista per domani, martedì 15 ottobre. Ci sarà maltempo fin dal mattino al Nord-Ovest, con piogge e rovesci anche temporaleschi localmente di forte intensità dapprima su Liguria e Piemonte, senza escludere il rischio di locali nubifragi.

Le precipitazioni si estenderanno, nella seconda parte della giornata, verso Lombardia e Triveneto dove saranno più coinvolte le aree pedemontane e le pianure settentrionali. Dalla sera migliora al Nord-Ovest con fenomeni in attenuazione e successive schiarite.

Sul Centro Italia instabile fin dal mattino su Toscana, Sardegna e Lazio, ma il grosso delle precipitazioni è atteso nel pomeriggio sulla fascia tirrenica per il transito del ramo più attivo della perturbazione con rovesci in estensione all'Umbria e alle aree interne.

Sarà in attesa il Sud, con nubi in aumento e qualche pioggia in Sicilia, poi tra sera e notte in Campania. Tra gli effetti della perturbazione, vi sarà il calo termico che si avvertirà al Centro-Nord soprattutto per il maltempo. Al Sud, nonchè sul medio versante tirrenico, permarrà ancora tepore prima del refrigerio.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

