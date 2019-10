Meteo per domani, MALTEMPO localizzato sulle Isole. Sole sul resto d'Italia

Parte d'Italia è ancora alle prese con meteo perturbato. Il vortice ciclonico, a cui è associata la perturbazione, non riesce ad evolvere verso levante, per l'ostacolo dell'anticiclone con massimi sui Balcani che continua ad esercitare un'azione di blocco.

La perturbazione si presenta tuttora ancora molto attiva sul Basso Tirreno, in quanto trae non poca energia dalle acque tiepide del mare e dalle correnti caldo-umide nord-africane che si scontrano con l'aria più fresca nord-atlantica.

Meteo Weekend con ANTICICLONE caldo. Ma da nord premeranno venti dall'ARTICO

L'azione dell'anticiclone di blocco risulta però talmente efficace da fare un vero e proprio alla perturbazione e così le precipitazioni associate tenderanno a persistere in loco sulle aree già attualmente coinvolte, in quanto il vortice si va isolando tra le due Isole Maggiori e la Tunisia.

Un rapido miglioramento si sta concretizzando al Nord ed anche sulle regioni centrali, dove farà capolino gradualmente l'anticiclone. La depressione mediterranea resterà invece una spina nel fianco per parte dell'Italia Meridionale, soprattutto l'area insulare.

METEO sempre TROPPO MITE prossimi giorni

Ecco quindi come evolverà il tempo per domani, sabato 26 ottobre. Avremo piogge sparse in Sardegna, specie sul versante tirrenico dove si presenteranno più nella prima parte del giorno ed in successiva parziale attenuazione.

L'instabilità colpirà anche la Sicilia, con rovesci più frequenti sul versante ionico dove è attesa una nuova intensificazione dei fenomeni, in parziale propagazione ai settori centro-occidentali. Qualche residua pioggia interesserà anche la Bassa Calabria.

Sul resto d'Italia il tempo sarà stabile con cieli sgombri da nubi, ma presenza di foschie dense e nebbie nelle ore più fredde su pianure del Nord e conche appenniniche. Le temperature subiranno un lieve ulteriore aumento al Centro-Nord, con clima gradevole e punte di 24/26 gradi.

