Meteo per domani, MALTEMPO si porta al Centro-Sud. Temperature in picchiata

Sta repentinamente cambiando il meteo in quest'avvio di ottobre per un fronte perturbato piuttosto intenso, giunto dal Nord Europa. L'anticiclone sta battendo rapidamente in ritirata e con esso l'aria calda che lo ha contraddistinto nei giorni passati.

Il peggioramento meteo sta colpendo il Centro-Nord, con la perturbazione temporalesca in rapida marcia verso sud-est. Trattandosi di un fronte alimentato da aria più fredda, saranno da mettere in conto fenomeni localmente di forte intensità, per i contrasti con l'aria più calda preesistente.

Meteo inizio prossima settimana: nuova PERTURBAZIONE e FREDDO da nord

In men che non si dica si passerà dall'estate all'autunno, ma questa energica ondata di fresco e temporali dovrebbe rapidamente traslare verso sud-sud/est. Le temperature a tratti si porteranno fin sotto le medie del periodo.

Ad ovest resterà comunque in agguato l'anticiclone, che dovrebbe facilitare un rapido miglioramento, riportando prevalenti condizioni di bel tempo verso l'ultima parte di settimana, con temperature in forte risalita.

I primi cenni di miglioramento si avranno fin da domani su parte d'Italia, ma vediamo il dettaglio del meteo atteso per giovedì 3 ottobre. Le regioni meridionali e la Sicilia risulteranno più direttamente colpita dalla perturbazione, con rovesci e temporali più organizzati su Campania, Calabria tirrenica e Salento.

Un generale miglioramento meteo si avrà su tutto il Nord, tranne qualche residuo fenomeno sulla Romagna. Ampie schiarite prenderanno il sopravvento anche sul medio-alto versante tirrenico salvo rovesci sul Basso Lazio, mentre resterà instabile sulle Adriatiche con tendenza a miglioramento dalle Marche.

Il calo termico sarà maggiormente avvertito sui versanti adriatici e lungo le aree montuose, ulteriormente accentuato laddove soffierà un'intensa ventilazione. Lo sbalzo sarà, come detto, eclatante ed improvvisamente piomberà un clima decisamente autunnale sull'Italia con freddo mattutino.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

