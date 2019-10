Meteo per domani, giovedì 24 ottobre. Maltempo con forti piogge e temporali

Dopo una temporanea tregua, il meteo si appresta di nuovo a peggiorare su parte dell'Italia e ad essere colpite saranno anche le zone del Nord-Ovest d'Italia martoriate nei giorni scorsi con eventi alluvionali tra Piemonte e Liguria. Un nuovo vortice ciclonico si va approfondendo sul comparto iberico.

La bassa pressione iberica riuscirà lentamente ad avanzare verso est in direzione delle Baleari, traendo non poca energia dalle acque tiepide del mare e dalle correnti caldo-umide richiamate dal Nord Africa ed in ulteriore risalita verso il bacino centrale del Mediterraneo.

Vento di Scirocco forte fino a burrasca e mari agitati. Le zone più colpite

Di conseguenza la perturbazione arriverà verso l'Italia, con il suo carico di piogge e temporali. Le temperature, dati i flussi sciroccali, permarranno molto superiori al normale. L'insidia del peggioramento è la sua lenta evoluzione, in virtù di un anticiclone di blocco presente ad est.

Il nuovo fronte associato alla depressione comincerà a portare nuovi forti temporali alla fine di mercoledì sulla Sardegna e sull'estremo Nord-Ovest. Vediamo nel dettaglio come evolverà il tempo nella giornata di domani, giovedì 24 ottobre.

Piogge intense tra Francia e Spagna e nuovo record di caldo in Corsica

Piogge e temporali giovedì li ritroveremo al Nord-Ovest, di maggiore intensità sulla Liguria, in parziale estensione al Nord-Est dove i fenomeni saranno molto più deboli e sporadici. Atteso maltempo anche in Sardegna, specie sui settori orientali, con tendenza poi a variabilità.

Il peggioramento, coinvolgerà in giornata, Toscana e Lazio con piovaschi e successivi temporali anche forti entro sera. Non esclusi locali nubifragi. Sul Sud e sulle regioni adriatiche permarranno ampie schiarite, con tendenza a rovesci e temporali dalla sera sulla Sicilia occidentale.

L'avanzata del fronte perturbato sarà preceduto dalla fase acuta dell'ondata di caldo africano, che investirà l'intera Penisola con venti sciroccali. Le temperature più elevate sono attese al Sud e Sicilia, con picchi massimi che localmente supereranno i 28 gradi.

Pubblicato da Mauro Meloni

