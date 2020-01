METEO per domani, domenica 12 gennaio. Italia divisa in due, i dettagli

Regge l'anticiclone, sebbene indebolito dinanzi all'inserimento di infiltrazioni d'aria umida atlantica che vanno ad annidarsi verso le basse latitudini mediterranee, andando a fondersi con una modesta lacuna depressionaria già presente sul Nord Africa, tra la Tunisia e l'Algeria.

Credit iStock.

Questa blanda area ciclonica seguiterà ad influenzare il meteo dell'estremo Sud e delle due Isole Maggiori, mentre sul resto d'Italia si andrà di nuovo a rafforzare l'anticiclone, con massimi di pressione in posizionamento appena a nord delle Alpi.

Meteo WEEKEND di nebbia, nubi basse e aria FREDDA. Maltempo in Sicilia

La contrapposizione di questa piccola area ciclonica con l'anticiclone più a nord tendono a favorire il richiamo dall'area balcanica di correnti più fredde orientali, che determineranno una flessione delle temperature con un lieve raffreddamento soprattutto lungo i versanti adriatici.

Arriva un po' di FREDDO da est: CALO TEMPERATURE nel weekend, ecco dove

Va detto che non è in arrivo alcuna fase fredda degna di nota, ma solo un ritorno verso valori più consoni al periodo. Vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, domenica 12 gennaio. La marginale influenza della depressione nord-africana si farà ancora sentire su parte del Sud Italia.

Ci attendiamo nubi compatte e qualche piovasco più probabile sull'est della Sicilia, la Sardegna tirrenica, l'entroterra calabro, il Salento ed il Molise. Correnti più fredde orientali determineranno addensamenti sparsi anche lungo il medio-basso adriatico, ma senza fenomeni significativi.

Sul Nord Italia avremo condizioni stabili e soleggiate su Alpi, Prealpi ed aree pedemontane, a fronte invece di tempo uggioso in pianura per le nebbie, che si solleveranno parzialmente e solo temporaneamente nelle ore centrali del giorno.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina