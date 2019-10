Meteo per domani, arrivano le prime deboli PIOGGE al Nord-Ovest. I dettagli

L'Italia sta beneficiando di una temporanea rimonta anticiclonica che ha determinato il ritorno a condizioni meteo più soleggiate. Questa parentesi anticiclonica sta per essere scalfita da una nuova perturbazione atlantica, in avvicinamento dalla Francia.

Le temperature, dopo essere calate, riprendono gradualmente a salire. I valori termici non sono ancora quelli tipici autunnali e con il ritorno del sole avvertiamo di nuovo un certo tepore diurno, con ancora in tendenza correnti meridionali e tepore in accentuazione.

Avremo di nuovo CALDO ESAGERATO per ottobre. Temperature in forte aumento

I primi effetti dell'avanzata della nuova perturbazione si avranno già nelle prossime ore su parte del Nord, per via di infiltrazioni d'aria umida che addosseranno nuvolosità in accentuazione al Nord-Ovest, con prime pioviggini soprattutto in Liguria.

Tendenza meteo Nord Italia: TANTE PIOGGE in arrivo

Vediamo il dettaglio del meteo previsto per domani, venerdì 18 ottobre. Ci attendiamo un ulteriore peggioramento al Nord-Ovest, soprattutto su Liguria, Valle d'Aosta ed Alto Piemonte, dove avremo fenomeni più diffusi, in attesa che giunga la perturbazione vera e propria.

Si tratterà quindi di piogge deboli prefrontali, che si estenderanno poi al resto del Nord-Ovest entro sera, anche se i fenomeni risulteranno più probabili a ridosso dei rilievi alpini. Sul resto d'Italia sarà ancora il bel tempo a prevalere, salvo nubi più compatte in Toscana.

Le temperature si confermeranno gradevoli e in lieve rialzo nei valori massimi, specie laddove il soleggiamento sarà maggiore con punte massime fino a 24/25 gradi in Puglia e sulle due Isole Maggiori. I venti si disporanno sciroccali, con tendenza a rinforzare.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina