Meteo per domani, 13 Gennaio. Torna la nebbia, PIOGGIA all'estremo Sud

Lo strapotere dell'anticiclone ha subito in questo weekend una lieve flessione, a seguito dell'inserimento di modeste infiltrazioni atlantiche poi sprofondate verso quella circolazione depressionaria arenata da alcuni giorni sulle vicine coste nord-africane.

Credit iStock.

Questa piccola area ciclonica ha contribuito a richiamare correnti un po' più fredde dai Balcani ed è attesa in spostamento verso il Mar Libico. Questi flussi da est hanno un po' smosso l'aria, contribuendo anche al temporaneo ridimensionamento della nebbia e dello smog in Val Padana.

Il vortice riuscirà ancora marginalmente ad influenzare il meteo tra l'estremo Sud e le due Isole Maggiori. Sul resto d'Italia l'anticiclone è atteso di nuovo in rinforzo e fra le conseguenze vi sarà la nuova intensificazione dei banchi di nebbia in Val Padana.

Ecco nel dettaglio il meteo previsto per domani, lunedì 13 Gennaio. Lo scenario sarà ancora pressoché lo stesso che ha predominato per tutto il weekend, con stabilità al Centro-Nord e ancora dei disturbi al Meridione, specie sulla fascia ionica.

Qualche rovescio più significativo potrà coinvolgere la Sicilia sud-orientale, la bassa Calabria ionica, ma localmente anche il Salento ed il Golfo di Taranto. In giornata aumenteranno le nubi in Liguria, per umide infiltrazioni di correnti sud-occidentali che potranno determinare qualche pioviggine.

Le temperature non subiranno variazioni sostanziali, con dei lievi rialzi attesi lungo i settori adriatici. Flessioni si potranno invece avere sulla Val Padana centro-orientale, laddove si farà più insistente l'azione degli estesi banchi di nebbia.

