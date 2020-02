Meteo d'INVERNO SPARITO? Sembra Primavera precoce, ma serve cautela

Inutile girarci attorno cari Lettori, ma siamo ormai arrivati alla fine della prima metà del mese di febbraio e a conti fatti sembra aprile inoltrato. Il clima di questi ultimi giorni ha toccato davvero valori eccezionali per il calendario con picchi fino a 24-25°C su alcuni tratti della Sicilia e oltre i 20°C sul resto del Paese.

Le calde correnti sud-occidentali unite al buon soleggiamento sono stati gli ingredienti di questa fase di caldo fuori stagione che ha visto come detto valori termici da primavera inoltrata. Tuttavia la fase più calda è ormai terminata e nei PROSSIMI GIORNI i termometri perderanno alcuni gradi pur rimanendo sopra la media. Vediamo nel dettaglio.

Meteo Italia sino al 24 Febbraio, TEMPERATURE su poi giù: forti CAMBIAMENTI

Visto che non sarà certo il meteo a fare notizia, concentriamo la nostra attenzione sulle temperature che si potranno registrare nel prossimo futuro. Ebbene, già da oggi, le miti correnti oceaniche si attenueranno su tutto il Paese e le temperature, nonostante il bel tempo, non toccheranno più i picchi di queste ultime 48 ore.

I valori massimi non riusciranno a salire oltre i 18-19°C su gran parte del Sud. In moderata flessione i valori anche al Centro con Firenze e Roma rispettivamente intorno ai 15-16°C. Anche al Nord torneremo ad avere temperature meno calde per la stagione con punte non superiori ai 12-13 gradi.

Meteo per domani, giovedì 13. In arrivo una PERTURBAZIONE, peggiora al Nord

Nei prossimi giorni non si intravedono comunque particolari scossoni sul fronte termico. Alcune temporanee differenze le registreremo solo nella giornata di venerdì quando una veloce perturbazione porterà un temporaneo calo limitato però alle sole zone del Centro-Sud a causa della maggior ingerenza delle nubi e di qualche pioggia.

Anche nel corso del fine settimana il clima continuerà a rimanere relativamente mite per la stagione e dunque in un contesto totalmente senza INVERNO. Per sentire un po' di freddo bisognerà attendere la notte e le prime ore del mattino quando, soprattutto al Nord e nelle valli più interne del Centro, le colonnine di mercurio scenderanno anche prossime allo zero specie sulla Val Padana e in città come Trento e Bolzano.

METEO pessimo, Inverno STOP, la PRIMAVERA anche peggio

Il METEO del futuro fa PAURA: Inverni simil tropicali ed Estati ROVENTI

Pubblicato da Piero Luciani

