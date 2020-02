METEO di Primavera, dubbi e perplessità

L'inverno 2019-2020 è stato molto deludente e la primavera (che dal punto di vista meteo inizierà il 1° marzo) è in arrivo. Ma come sarà? È possibile che sia una stagione come si deve, oppure sarà un'altra delusione?

Credit foto AdobeStock.

Nessuno ha la sfera di cristallo, nessuno può dire in alcun modo se sarà fredda o calda, piovosa o secca: possiamo però far fede alle tendenze meteo stagionali, le quali ci informano (secondo autorevoli Enti Scientifici e non persone qualunque) che la primavera potrebbe essere una stagione con notevoli saliscendi e delle anomalie termiche più contenute rispetto all'inverno.

Ora, visto che è impossibile sapere se, dove, come e quanto pioverà, possiamo affermare che -con ragionevole sicurezza- tale stagione sarà meglio dell'inverno, ma fin qui ci vuole poco: intanto inizia con fasi meteo instabili e piovose per diverse aree italiane, poi allo stato attuale non sono previsti anticicloni di nessun tipo, almeno per un po'.

Insomma, esiste il detto che recita che "chi ben comincia è a metà dell'opera": vale anche per la meteo? Ovviamente non si sa, ma intanto prendiamoci il fatto che marzo inizia finalmente bene, vale a dire come un mese da inizio primavera, con sembianze tardo-invernali.

Ricordiamo però che, più che anomalie fredde, abbiamo bisogno di acqua, tanta acqua (e neve sui rilievi): oramai è dal periodo pre-natalizio che manca una perturbazione che interessa tutta Italia, da nord a sud, fornendo precipitazioni abbondanti e generose. Abbiamo sicuramente avuto delle perturbazioni negli ultimi due mesi, anche con piogge moderate, ma troppo locali, che hanno coinvolto solo poche regioni (Liguria, Toscana, Campania), alcune solo di striscio e altre quasi in toto all'asciutto (Piemonte, Sicilia).

Pubblicato da Stefano Ferrari

